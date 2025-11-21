Аналитический дайджест SeaNews, 17-21 ноября 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025

Ставки подросли почти на все направления.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 47, 2025

На 47 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry остался на уровне прошлой недели и составляет 1852 доллара за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Перевозки зерна по жд, октябрь 2025

В октябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 3,6 млн тонн зерна.

Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях

Контейнерооборот всех морских портов России в октябре 2025 года снизился на 10,7% относительно показателя октября прошлого года.

Экспорт по жд черных металлов, 10 месяцев 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-октябре 2025 года выросли на 14,3%.

Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 19%.

Грузооборот российских портов в октябре 2025 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в октябре 2025 года вырос на 5,1% относительно показателя октября прошлого года.

Жд экспорт в направлении Казахстана обновил исторический максимум

Железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-октябре выросли на 7,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Грузооборот российских портов в октябре 2025 вырос на 5,1%

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого увеличилась на 81,4%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года составляла 30,3%.

Грузооборот по жд через Наушки вырос на 10,5%

Львиная доля всего объема приходится на экспорт пиломатериалов.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 снизился на 1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, каботаж увеличился на 36,2%.

Жд перевозки в сообщении с Китаем за 10 месяцев 2025

Перевозки по сети РЖД в сообщении с Китаем за 10 месяцев 2025 года составили более 155 млн тонн грузов.

Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях

В октябре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 2,1% относительно показателя 2024 года.

Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка руды

В октябре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 2,1%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре 2025 в деталях

В октябре 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 4,4% относительно показателя октября 2024 года.

Товарооборот

Растет экспорт обработанной древесины с Урала

За 10 месяцев 2025 года экспорт обработанной древесины с Урала увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Товарооборот Россия – Грузия в январе-сентябре 2025 года

По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-сентябре 2025 года товарооборот между Россией и Грузией вырос на 3,5% относительно показателя первых 9 месяцев 2024 года.

Товарооборот Россия — Китай в январе-сентябре 2025 года

По итогам января-сентября 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 9,4% относительно показателя января-сентября 2024 года.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 9 месяцев 2025

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам января-сентября 2025 года сократился на 12,9%.

Порты

Контейнерооборот и грузооборот через Гамбург, 9 месяцев 2025

Основными драйверами роста контейнерооборота стали перевозки на азиатском и европейском направлении.

Антверпен-Брюгге снизил перевалку за 9 месяцев 2025

За первые 9 месяцев 2025 года Антверпен-Брюгге обработал 202,6 млн тонн грузов.

Грузооборот речных портов Китая в январе-сентябре 2025

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-сентябре этого года увеличился вырос на 4,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

Финансы

Финансовые результаты Совкомфлота, 9 месяцев 2025

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года.

Финансовые показатели CMA CGM за третий квартал 2025 года

В третьем квартале 2025 года выручка по группе снизилась на 11,3% к аналогичному периоду 2024 года.

Фрахтовый рынок

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в ноябре этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1517 долларов.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 47 неделя, 2025

На 47 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 47 неделя, 2025

На 47 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на некоторые направления подросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 47, 2025

На 47 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов практически на все направления повысились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 47, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 47 неделя 2025

По данным Africon, в порту Роттердам, по данным на 18 ноября 2025 года, стоимость IFO 380 находится на уровне $400.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 47 неделя 2025

На 47 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах повысились.

