Таможня пресекла контрабанду черепах

Сотрудники Центральной оперативной и Домодедовской таможен пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

Сухопутных рептилий стоимостью более 3 млн рублей пытался незаконно ввезти россиянин из Таджикистана. Его остановили в «зеленом» коридоре в аэропорту Домодедово с двумя коробками живого груза. Разрешительных документов на рептилий у него не было. Нарушитель признался, что собирался продавать черепах через интернет-магазины, а эта партия была пробной.

Среднеазиатская степная черепаха защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). При перемещении через таможенную границу ЕАЭС объекты СИТЕС подлежат обязательному письменному декларированию с представлением разрешительных документов в таможенный орган.

Изъятые пресмыкающиеся переданы в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фото: ФТС