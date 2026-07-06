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Таможня пресекла контрабанду черепах
06.07.2026

Таможня пресекла контрабанду черепах

    • Сотрудники Центральной оперативной и Домодедовской таможен пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    Таможня пресекла контрабанду черепахСухопутных рептилий стоимостью более 3 млн рублей пытался незаконно ввезти россиянин из Таджикистана. Его остановили в «зеленом» коридоре в аэропорту Домодедово с двумя коробками живого груза. Разрешительных документов на рептилий у него не было. Нарушитель признался, что собирался продавать черепах через интернет-магазины, а эта партия была пробной.

    Среднеазиатская степная черепаха защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). При перемещении через таможенную границу ЕАЭС объекты СИТЕС подлежат обязательному письменному декларированию с представлением разрешительных документов в таможенный орган.

    Изъятые пресмыкающиеся переданы в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Фото: ФТС


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