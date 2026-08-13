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ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты
13.08.2026

ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты

    • Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 11 августа приняла решение установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отходов и лома титана (код 8108 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) сроком по 31 августа 2028 года включительно, сообщается на сайте ЕЭК.

    «Титановый лом применяется при производстве титановых слитков и слябов в качестве вторичного сырья. Использование отходов и лома титана существенно удешевляет и ускоряет процесс производства титановых полуфабрикатов, а также позволяет нарастить выпуск готовой продукции», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

    Он пояснил, что обнуление ввозной таможенной пошлины на рассматриваемые товары позволит повысить конкурентоспособность металлургических предприятий стран Евразийского экономического союза.

    Также принято решение установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины сроком по 31 августа 2028 года включительно в отношении марганцевых руд и концентратов (код 2602 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

    Как отметил В.Казарян, «Рассматриваемые товары являются основным сырьем для производства марганцевых сплавов, которые используются в черной металлургии при изготовлении сталей в качестве раскислителя, а также легирующей добавки».

    По его словам, обнуление ввозной таможенной пошлины на марганцевые руды и концентраты окажет содействие металлургическим предприятиям стран Евразийского экономического союза за счет повышения загруженности их производственных мощностей, организации выпуска более высокомаржинальной продукции и увеличения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

    Оба решения вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования.

    Фото: Комиссия ЕЭК


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