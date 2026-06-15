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Выросли поставки минеральной воды из Грузии
15.06.2026

Выросли поставки минеральной воды из Грузии

    • Выросли поставки минеральной воды из ГрузииС начала года Минераловодские таможенники оформили свыше 33 тыс. тонн минеральной воды стоимостью более одного миллиарда рублей, сообщает ФТС в своем макс-канале.

    Рост физического объема поставок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 50%.

    «Увеличение объемов на 50% говорит не только о расширении логистических возможностей участников ВЭД, но и об эффективной работе таможенной инфраструктуры региона. Для импортеров это сигнал о высокой емкости рынка и перспективности дальнейшего развития поставок продовольственной продукции через южное направление», – отметила эксперт по внешнеэкономической деятельности Ставропольского края Сузанна Дамир.

    Фото: ФТС


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