Увеличился импорт цитрусовых в Сибирь

В первом квартале 2026 года в Сибирски федеральный круг было ввезено порядка 27 тыс. тонн цитрусовых. Как сообщает Федеральная таможенная служба в своем макс-канале, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года поставки увеличились в 1,6 раза.

Главным экспортером стал Китай: по сравнению с первым кварталом 2025 года импорт цитрусовых из этой страны вырос по весу в 1,7 раза.

В прошлом году сибирские предприниматели импортировали более 60 тыс. тонн цитрусовых. 64% этого объема приходилось на мандарины (38,2 тыс. тонн), 14% на апельсины, 10% на грейпфруты, 8% на лимоны,1% на клементины.

Поставки осуществлялись из 13 стран дальнего и ближнего зарубежья. Помимо Китая основными поставщиками цитрусовых в Сибирь были Турция, Египет, Южная Африка, Марокко. Наращивают объемы поставок Аргентина и Киргизия.

Лидерами среди сибирских регионов по объему импорта цитрусовых были Красноярский край (46% физического объема поставок) и Иркутская область (21%). В Новосибирскую и Томскую область ввезено 12% от всех поступивших товарных партий таких фруктов, в Алтайский край – 8%.

