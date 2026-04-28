Увеличился импорт цитрусовых в Сибирь
28.04.2026

    • В первом квартале 2026 года в Сибирски федеральный круг было ввезено порядка 27 тыс. тонн цитрусовых. Как сообщает Федеральная таможенная служба в своем макс-канале, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года поставки увеличились в 1,6 раза.

    Увеличился импорт цитрусовых в СибирьГлавным экспортером стал Китай: по сравнению с первым кварталом 2025 года импорт цитрусовых из этой страны вырос по весу в 1,7 раза.

    В прошлом году сибирские предприниматели импортировали более 60 тыс. тонн цитрусовых. 64% этого объема приходилось на мандарины (38,2 тыс. тонн), 14% на апельсины, 10% на грейпфруты, 8% на лимоны,1% на клементины.

    Поставки осуществлялись из 13 стран дальнего и ближнего зарубежья. Помимо Китая основными поставщиками цитрусовых в Сибирь были Турция, Египет, Южная Африка, Марокко. Наращивают объемы поставок Аргентина и Киргизия.

    Лидерами среди сибирских регионов по объему импорта цитрусовых были Красноярский край (46% физического объема поставок) и Иркутская область (21%). В Новосибирскую и Томскую область ввезено 12% от всех поступивших товарных партий таких фруктов, в Алтайский край – 8%.

    Фото: ФТС


