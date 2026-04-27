Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов

Глава государства подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 апреля 2026 года, одобрен Советом Федерации 15 апреля 2026 года.

Согласно справке Государственно-правового управления, Федеральным законом регулируются вопросы, касающиеся аренды находящихся в государственной собственности и относящихся к недвижимому имуществу объектов инфраструктуры морского порта.

Федеральным законом, в частности, предусматривается, что размер арендной платы за пользование названным имуществом подлежит ежегодной индексации путем его изменения арендодателем в одностороннем порядке на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года. При этом устанавливается обязанность арендодателя уведомить арендатора в письменной форме способом, предусмотренным договором аренды, об изменении с 1 января очередного финансового года размера арендной платы.

Предусмотренные Федеральным законом изменения вступают в силу с 1 марта 2027 года.

