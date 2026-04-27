В Холмске реконструируют входные молы
27.04.2026

Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов

    • Глава государства подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.

    Федеральный закон принят Государственной Думой 14 апреля 2026 года, одобрен Советом Федерации 15 апреля 2026 года.

    Согласно справке Государственно-правового управления, Федеральным законом регулируются вопросы, касающиеся аренды находящихся в государственной собственности и относящихся к недвижимому имуществу объектов инфраструктуры морского порта.

    Федеральным законом, в частности, предусматривается, что размер арендной платы за пользование названным имуществом подлежит ежегодной индексации путем его изменения арендодателем в одностороннем порядке на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года. При этом устанавливается обязанность арендодателя уведомить арендатора в письменной форме способом, предусмотренным договором аренды, об изменении с 1 января очередного финансового года размера арендной платы.

    Предусмотренные Федеральным законом изменения вступают в силу с 1 марта 2027 года.

    Текст закона N115-ФЗ на стадии проекта с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием

    Текст законопроекта к третьему чрению в Госдуме

    Фото: Росморречфлот


    Новости по теме
    20.03.2026
    Туапсинский балкерный терминал завершает ремонт покрытия причалов
    Завершить работы планирутся в марте.
    ПричалремонтТуапсинский балкерный терминал
    0
    18.03.2026
    Малый порт завершает ремонт причала
    Бетонирование выполнено на 80%.
    Малый портПричалремонт
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.04.2026 На ПЛП пришел сервис из Латинской Америки
    27.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2026
    27.04.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 уменьшился на 15,8%
    24.04.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 17, 2026
    24.04.2026 Первый экспортный рейс FESCO в порт Джидда
    24.04.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    23.04.2026 Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов
    23.04.2026 Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован
    23.04.2026 Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
    22.04.2026 Электронная грузовая накладная на бумажном носителе
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
