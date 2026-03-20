Туапсинский балкерный терминал завершает ремонт покрытия причалов

На Туапсинском балкерном терминале завершается ремонт покрытия причалов, сообщили SeaNews в компании.
Плановые работы выполняются в рамках программы модернизации инфраструктуры портов и терминалов группы «Портовый Альянс» и ремонтной программы ТБТ для обеспечения стабильной и безопасной перевалки груза.
На сегодня:
- срезан поверхностный слой асфальтобетона,
- уложено новое бетонное покрытие,
- выполнена разуклонка поверхности для обеспечения стока воды в локальную канализацию ТБТ.
Всего заменено 8956,3 кв м покрытия.
В процессе:
- обустройство деформационных швов на покрытии
- нанесение разметки
«Завершить работы планируем уже в марте. Это необходимо для поддержания операционной мощности терминала и роста эффективности перевалки минеральных удобрений», — рассказал технический директор ТБТ Сергей Малиновский.
Ранее на причале ТБТ были заменены подкрановые пути судопогрузочной машины общей протяженностью 366 м и смонтированы новый внутренний пожарный водопровод протяженностью 861 м.
