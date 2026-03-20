Туапсинский балкерный терминал завершает ремонт покрытия причалов
20.03.2026

    • На Туапсинском балкерном терминале завершается ремонт покрытия причалов, сообщили SeaNews в компании.

    Плановые работы выполняются в рамках программы модернизации инфраструктуры портов и терминалов группы «Портовый Альянс» и ремонтной программы ТБТ для обеспечения стабильной и безопасной перевалки груза.

    На сегодня:

    • срезан поверхностный слой асфальтобетона,
    • уложено новое бетонное покрытие,
    • выполнена разуклонка поверхности для обеспечения стока воды в локальную канализацию ТБТ.

    Всего заменено 8956,3 кв м покрытия.

    В процессе:

    • обустройство деформационных швов на покрытии
    • нанесение разметки

    «Завершить работы планируем уже в марте. Это необходимо для поддержания операционной мощности терминала и роста эффективности перевалки минеральных удобрений», — рассказал технический директор ТБТ Сергей Малиновский.

    Ранее на причале ТБТ были заменены подкрановые пути судопогрузочной машины общей протяженностью 366 м и смонтированы новый внутренний пожарный водопровод протяженностью 861 м.

    Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»


