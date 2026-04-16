CEO Zim уходит
16.04.2026

    • Президент и Chief Executive Officer израильской Zim Эли Гликман известил Совет директоров компании о своем решении покинуть компанию, сообщили SeaNews в Zim.

    В течение полугода Э.Гликман еще продолжит исполнять свои обязанности в качестве CEO, чтобы обеспечить стабильное функционирование компании до того момента, как сможет передать свои полномочия преемнику.

    Тем временем Совет директоров намерен в ближайшие недели запустить процесс поиска кандидата на освобождающийся пост.

    Напомним, в феврале стало известно, что Zim покупает другая контейнерная линия – Hapag-Lloyd. Небольшой «кусочек» бизнеса Zim – 16 судов – перейдет к израильской инвесткомпании FIMI Opportunity Funds и будет работать под брендом «New ZIM» – «Новый ZIM».

    Фото: Don Mmonteaux Photography


