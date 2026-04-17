Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
17.04.2026

Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2026 вырос на 12,2%

    • В марте 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя марта 2025 года на 12,2%.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 7,2%. Экспорт снизился на 9,2%. В каботаже было перевалено на 64,6% больше, чем годом ранее.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года составляла 33,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 21,4% больше, чем в марте 2025 года. Из общего объема груженых 20,7% приходилось на рефконтейнеры, 79,3% – на сухие.

    44,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,8% – в экспорте, 31% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 8,3%.

    В марте 2026 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 79,9%, Калининград обработал 19.8%, на Усть-Лугу приходилось 0,3%.

