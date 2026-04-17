Рост контейнерооборота на терминалах «ТрансКонтейнера» на Транссибе

ПАО «ТрансКонтейнер» объявил об увеличении в марте 2026 года операционных показателей на собственных терминалах в ключевых локациях Транссибирской магистрали – от Урала до Дальнего Востока.

Как сообщили SeaNews в компании, наиболее заметный рост зафиксирован в крупнейших транспортных узлах Сибири. Так, на терминале в Новосибирске (станция Клещиха) объем контейнерных операций в марте вырос почти на 33% до 15,2 тыс. TEU. В Иркутске (станция Батарейная) показатель увеличился на 44% год к году, превысив 11,4 тыс. TEU, в Красноярске (станция Базаиха) – на 24% до 9,1 тыс. TEU.

На терминале в Хабаровске обработка выросла на 26,5% до 7,2 тыс. TEU, во Владивостоке (станция Первая Речка) – на 25,5% до 3,3 тыс. TEU. В Екатеринбурге объем операций увеличился на 15% и составил 15,8 тыс. TEU. Рост операционных показателей в марте также отмечен на ключевом пограничном российско-китайском терминале в Забайкальске – объем обработки на нем увеличился на 9% до 14 тыс. TEU.

Положительная динамика на терминалах «ТрансКонтейнера» отражает постепенное восстановление контейнерных перевозок после спада, продолжавшегося со второго квартала 2025 года. Дополнительным стимулом роста, отмечают в компании, стала оптимизация вагонного парка на сети ОАО «РЖД», а также рост числа наряд-заказов на перевозки в восточном направлении.

Фото: «ТрансКонтейнер»