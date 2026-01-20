Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
20.01.2026

Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2025 года снизился на 7% относительно показателя декабря 2024 года.

    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 9,8%, экспорт – на 14,7%. В каботаже было перевалено на 10,6% больше, чем в декабре 2024 года. Транзит вырос на 18,9%.

    Груженых контейнеров было обработано на 5,9% меньше, чем в декабре 2024 года. Из общего объема груженых 13,5% приходилось на рефконтейнеры, 86,5% – на сухие.

    53,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,7% – в экспорте, 21% – в каботаже и 1,2% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 10,5%.

    В декабре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 44,4%, Балтийский бассейн обработал 30%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 22,2%, 3,4% и 0,1% соответственно.

