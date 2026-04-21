Кадровые изменения в администрациях бассейнов внутренних водных путей
21.04.2026

    • Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко представил коллективу ФГБУ «Канал имени Москвы» нового руководителя Романа Чеснокова. Соответствующий приказ Росморречфлота о назначении подписан 15 апреля, сообщается на сайте агентства.

    Р.Чесноков с 2000 года работал на разных должностях в ФБУ «Енисейское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства», с 2017 года занимал должность руководителя ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей».

    Прежний глава ФГБУ «Канал имени Москвы» Олег Шахмарданов будет исполнять обязанности руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

    Исполняющим обязанности руководителя ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» назначен первый заместитель руководителя Константин Жулин.

    Фото: Росморречфлот


