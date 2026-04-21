Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 уменьшился на 9,2%

В марте 2026 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна уменьшился на 9,2% относительно показателя марта 2025 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 14,9%, импорт – на 3,2%.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года соответствовала 22,9%.
Груженых контейнеров было обработано на 7,4% меньше, чем в марте 2025 года. Из общего объема груженых 29,2% приходилось на рефконтейнеры, 70,8% – на сухие.
63,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 36,6% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров снизилась на 13,7%.
В марте 2026 года все контейнеры прошли через Порт Новороссийск.
