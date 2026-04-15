Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь 2026

По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза в январе 2026 года составил 1,3 млн тонн. Это на 0,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2025, когда Россия морским путем экспортировала в Евросоюз 1,14 млн тонн нефтеналивных грузов. В денежном выражении экспорт товарной группы 27 из РФ в ЕС в отчетном периоде составил 437,6 евро – на 38,2% меньше, чем годом ранее.

В отчетном периоде Россия экспортировала нефть и нефтепродукты морским путем в три страны ЕС – во Францию, Бельгию и Нидерланды.

Франция в январе этого года сократила морской импорт товарной группы 27 из РФ относительно показателя января 2025 года на 9,8% – до 651,2 тыс. тонн. В денежном выражении российский морской экспорт нефтеналива в эту страну составил 265,5 млн евро, на 41,2% меньше, чем годом ранее. Тогда Россия получила от Франции 451,4 млн евро.

Морские отгрузки нефтеналивных грузов в адрес Бельгии в отчетном периоде уменьшились на 15,5% — с 422,5 тыс. тонн до 357,1 тыс. тонн. За этот объем РФ получила 125,9 млн евро, на 51% меньше, чем в январе 2025 года.

Объем поставок нефти и нефтепродуктов морским путем из РФ в Нидерланды в первый месяц этого года составил 125,1 тыс. тонн на сумму 46,2 млн евро. В январе 2025 года Россия отгрузки в эту страну не осуществляла.