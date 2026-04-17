Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 16, 2026

На 16 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry относительно прошлой недели снизился на 3% и составляет 2246 долларов за 40-футовый контейнер. Спустя шесть недель нисходящего тренда ставки пошли вверх. Это обусловлено ростом цен на бункерное топливо на фоне ближневосточного конфликта.

«Индекс вырос в ответ на перебои в поставках нефти в геополитических условиях. Этот кратковременный восходящий импульс теперь изменился, и индекс WCI упал на фоне снижения ставок на маршрутах Азия – Европа и на транстихоокеанском трейде», – поясняют в компании.

Спотовые ставки на маршрутах Шанхай – Нью-Йорк и Шанхай – Лос-Анжелес уменьшились на 3% и находятся на уровне 3552 и 2810 долларов соответственно.

«По данным Drewry’s Container Capacity Insight , на следующей неделе на транстихоокеанском маршруте будет отменено 9 рейсов для баланса провозных мощностей. Некоторые перевозчики объявили о введении надбавки за пиковый сезон (PSS) в размере порядка 2000 долларов США за 40-футовый контейнер. Надбавка вступит в силу 1 мая», – сообщают в Drewry.

Ожидается, что в ближайшие недели, до введения объявленной надбавки PSS, ставки фрахта будут менее волатильными.

Спотовые ставки на маршруте Шанхай – Роттердам снизились также на 3% до 2229 долларов за 40-футовый контейнер. Ставки на направлении Шанхай – Генуя опустились на 2% и составляют 3343 доллара за 40-футовый контейнер.

«Перевозчики увеличивают эффективность провозных мощностей на этом маршруте. На этом направлении пока объявлено об отмене только одного рейса. Тем временем ZIM объявила о новом коэффициенте бункеровки (NBF) в размере 850 долларов за контейнер. Он вступит в силу 1 мая, но пока прогнозируется, что ставки фрахта останутся стабильными на следующей неделе», – поясняют в компании.

«Обстановка в регионе Ормузского пролива привела остановке или ограничению движения судов, многие суда были развернуты обратно. Эти сбои сильно повлияли на глобальные цепочки поставок нефти и еще больше подтолкнули цены на нефть вверх. В случае провала текущих переговоров грузоотправителям следует подготовиться к снижению надежности расписания, возможному исключению портов из ротации, увеличению сроков доставки и повышению фрахтовых ставок», – предупреждает Drewry.

