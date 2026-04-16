Назначение в ФТС
16.04.2026

Назначения в ФТС

    • Назначения в ФТСС 17 апреля 2026 года исполняющая обязанности начальника Управления внутреннего аудита ФТС Антонина Уразова назначена начальником управления, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    А.Уразова служит в таможенных органах с 2017 года, трудовой путь начала в должности начальника отдела аудиторских проверок Контрольно-ревизионного управления. В 2025 году назначена на должность начальника отдела внутреннего финансового аудита, с января этого года в должности заместителя начальника Управления внутреннего аудита исполняла обязанности начальника управления. 

    Назначения в ФТСИсполняющий обязанности начальника Краснодарской таможни Сергей Петриди с 17 апреля 2026 года назначен начальником этой таможни.

    С. Петриди служит в таможенных органах с 2003 года. Начинал трудовой путь в должности инспектора отдела организации административных расследований Южной оперативной таможни. Занимал должность первого заместителя начальника Новороссийской (2017-20 гг.), Тульской (2020-21 гг.) и Калужской (2021-23 гг.) таможен.

    В 2023 году был назначен на должность начальника Луганской таможни, а с апреля прошлого года исполнял обязанности начальника Краснодарской таможни.

    Назначения в ФТСИсполняющий обязанности начальника Луганской таможни Хачатур Хрхрян с 17 апреля 2026 года назначен начальником этой таможни.

    Х.Хрхрян служит в таможенных органах с 2004 года. Трудовой путь начинал в должности инспектора по административным расследованиям Ростовского автотранспортного таможенного поста Ростовской таможни, занимал руководящие должности в Новороссийской таможне. С апреля 2025 года исполнял обязанности начальника Луганской таможни.

    Фото: ФТС


