Назначения в ФТС

С 17 апреля 2026 года исполняющая обязанности начальника Управления внутреннего аудита ФТС Антонина Уразова назначена начальником управления, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

А.Уразова служит в таможенных органах с 2017 года, трудовой путь начала в должности начальника отдела аудиторских проверок Контрольно-ревизионного управления. В 2025 году назначена на должность начальника отдела внутреннего финансового аудита, с января этого года в должности заместителя начальника Управления внутреннего аудита исполняла обязанности начальника управления.

Исполняющий обязанности начальника Краснодарской таможни Сергей Петриди с 17 апреля 2026 года назначен начальником этой таможни.

С. Петриди служит в таможенных органах с 2003 года. Начинал трудовой путь в должности инспектора отдела организации административных расследований Южной оперативной таможни. Занимал должность первого заместителя начальника Новороссийской (2017-20 гг.), Тульской (2020-21 гг.) и Калужской (2021-23 гг.) таможен.

В 2023 году был назначен на должность начальника Луганской таможни, а с апреля прошлого года исполнял обязанности начальника Краснодарской таможни.

Исполняющий обязанности начальника Луганской таможни Хачатур Хрхрян с 17 апреля 2026 года назначен начальником этой таможни.

Х.Хрхрян служит в таможенных органах с 2004 года. Трудовой путь начинал в должности инспектора по административным расследованиям Ростовского автотранспортного таможенного поста Ростовской таможни, занимал руководящие должности в Новороссийской таможне. С апреля 2025 года исполнял обязанности начальника Луганской таможни.

