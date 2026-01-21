Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначен директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля»
21.01.2026

Назначен директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля»

    • Директором Мурманского транспортного филиала «Норильского никеля» назначен Вадим Лактионов, сообщили SeaNews в компании.

    В.Лактионов окончил Государственную морскую академию имени адмирала С.О. Макарова, прошел профессиональную подготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства (2015), имеет степень MBA (Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (2016).

    Трудовую деятельность начал на судах морского флота в 2003 году. В 2003-2009гг. — штурман дальнего плавания. С 2009 по 2014 год прошёл профессиональный путь от специалиста отдела экспедирования грузов до генерального директора, в последующие годы руководил транспортно-логистической компанией в Санкт‑Петербурге.

    В «Норникеле» В.Лактионов с 2019 года, работал заместителем директора Заполярного транспортного филиала, руководил проектным офисом Дудинского морского порта, с 2021 года — заместитель директора Мурманского транспортного филиала «Норникеля» — руководитель судоходного подразделения.

    Награжден благодарностью Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

    В новой должности В.Лактионов будет отвечать за операционное управление филиалом; развитие и повышение эффективности филиала; обеспечение экологической и промышленной безопасности на производстве, а также охраны труда и здоровья сотрудников; построение взаимоотношений с органами местного и регионального управления, а также с контролирующими органами; содействие реализации корпоративной и социальной политики в области управления персоналом.

    Фото: Департамент общественных связей «Норильского никеля»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2026
    Назначен генеральный директор Волжского пароходства
    Кадровые изменения направлены на дальнейшее укрепление управленческой команды судоходной компании.
    Волжское пароходствоНазначенияТоп-менеджмент
    0


  •  

    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    AI-агент забирает на себя 80% рутины в логистике.
    24/7 без выходных Ответ за 1 сек Интеграция ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.01.2026 Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    22.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%
    21.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    21.01.2026 Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год
    21.01.2026 Первый грузовой поезд Китай – Средняя Азия из Тяньцзиня
    20.01.2026 Кто в Суэц, кто из Суэца
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •