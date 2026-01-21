Назначен директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля»

Директором Мурманского транспортного филиала «Норильского никеля» назначен Вадим Лактионов, сообщили SeaNews в компании.

В.Лактионов окончил Государственную морскую академию имени адмирала С.О. Макарова, прошел профессиональную подготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства (2015), имеет степень MBA (Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (2016).

Трудовую деятельность начал на судах морского флота в 2003 году. В 2003-2009гг. — штурман дальнего плавания. С 2009 по 2014 год прошёл профессиональный путь от специалиста отдела экспедирования грузов до генерального директора, в последующие годы руководил транспортно-логистической компанией в Санкт‑Петербурге.

В «Норникеле» В.Лактионов с 2019 года, работал заместителем директора Заполярного транспортного филиала, руководил проектным офисом Дудинского морского порта, с 2021 года — заместитель директора Мурманского транспортного филиала «Норникеля» — руководитель судоходного подразделения.

Награжден благодарностью Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

В новой должности В.Лактионов будет отвечать за операционное управление филиалом; развитие и повышение эффективности филиала; обеспечение экологической и промышленной безопасности на производстве, а также охраны труда и здоровья сотрудников; построение взаимоотношений с органами местного и регионального управления, а также с контролирующими органами; содействие реализации корпоративной и социальной политики в области управления персоналом.

Фото: Департамент общественных связей «Норильского никеля»