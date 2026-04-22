Электронная грузовая накладная на бумажном носителе

Определены случаи, при которых электронная грузовая накладная для авиатранспорта оформляется на бумажном носителе, сообщается в макс-канале Минтранса России. Соответствующий приказ Минтранса вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2032 года.
Электронная грузовая накладная будет оформляться в следующих случаях:
- при приеме грузов для воздушных перевозок по территории РФ, субъекта или муниципального образования, где введены режимы повышенной готовности или ЧС, ЧП, военного положения, а также контртеррористической операции;
- при отсутствии у перевозчика технической возможности обмена грузовой накладной из-за отсутствия интернета;
- при отсутствии у грузоотправителя УКЭП или УНЭП, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем;
- при осуществлении воинских воздушных перевозок;
- если в цепочке находится аэропорт иностранного государства, в котором не предусмотрено оформление электронных грузовых накладных;
- при внутренних перевозках, если в аэропорту отправления, назначения или транзита нет ПО для обмена ЭГН;
- при воздушных перевозках грузов, требующих по закону оформления грузовой накладной на бумажном носителе, ее хранения в бумажном виде, а также для специальной категории грузов (опасные грузы, ценные грузы, скоропортящиеся и т.д.).
Ранее Минтранс определил случаи, когда транспортная железнодорожная накладная оформляется на бумажном носителе вместо электронного формата.
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18.03.2026 № 102
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.11.2025 № 407
