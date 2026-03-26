Беспилотники между Россией и Китаем

В Минтрансе прошло заседание Межведомственной рабочей группы по развитию международного трансграничного сообщения между Россией и Китаем с применением беспилотных транспортных средств под председательством замминистра транспорта Бориса Ташимова и сенатора Артема Шейкина.

Как сообщает пресс-служба Министерства в своем телеграм-канале, участники рассмотрели развитие беспилотных грузоперевозок между двумя странами, включая подготовку экспериментальной автоперевозки по мосту через Амур, организацию тестового международного полета беспилотного воздушного судна, а также договоренности по спутниковому мониторингу, навигации и интеграции с единой системой идентификации беспилотного транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Первый тестовый полет беспилотника между Россией и Китаем планируется провести летом в Благовещенске в рамках фестиваля «Берега вкуса». Дроны, стилизованные под Жар-птицу и китайского Феникса, одновременно взлетят с набережных двух стран, пересекут границу и встретятся в воздухе». Конец цитаты.

Также прорабатывается возможность запуска беспилотного движения по международному транспортному коридору «Приморье-2» – одному из ключевых мультимодальных маршрутов для грузового сообщения между странами.

«Идея заслуживает внимания и может стать важным этапом в развитии трансграничной беспилотной логистики. Отработаем ее в рамках рабочей группы и обсудим с профильными ведомствами», – отметил Б.Ташимов.

Кроме того, стороны договорились о постоянном обмене информацией о ВАТС, их тестировании, об автоматизированных системах управления, а также о планах по развитию и эксплуатации инфраструктуры. Обмен также будет включать данные о нормативном регулировании и государственной политике в этой сфере.

