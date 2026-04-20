Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2026

На 16 неделе 2026 года ставки фрахта продолжали увеличиваться почти на всех направлениях.

Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились, но незначительно, на 0,1%, на порты Средиземноморья, напротив, уменьшились – на 0,9%.

Ставки на порты западного побережья США подросли на 2%, на порты восточного побережья — на 4,4%.

Ставки из Китая на порты Персидского залива на 16 неделе этого года опустились на 8,3%.

Ставки на порты Австралии и Новой Зеландии повысились на 4,2%. Ставки на порты Южной Америки подросли на 1,3%.

На внутриазиатском трейде также наблюдалась разнонаправленная динамика ставок. Так, на порты Японии ставки уменьшились на 1,8%. Ставки на порты Южной Кореи подросли на 3,9%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

