Евросиб запустил сборный поезд из Новосибирска в Китай
20.04.2026

    • 15 апреля АО «Евросиб СПб-транспортные системы» отправил сборный поезд семенами льна и рапсовым маслом из Новосибирска в Китай.

    Как сообщила компания в своем телеграм-канале, поезд в составе 62 контейнеров High Cube следует в Сиань через Достык.

    Как отмечают в компании. в развитие стратегического сотрудничества с китайскими партнерами уже организована ежемесячная отправка до семи контейнерных поездов с терминала компании на станции Иня-Восточная по маршруту Новосибирск — Сиань.

    Теперь, в дополнение к постоянному сервису для одного конкретного вида груза, в третьей декаде каждого месяца будет регулярно отправляться сборный поезд.

    Маршрут через Казахстан гарантирует стабильность сервиса, пояснили в «Евросибе». К отправкам принимаются не только зерновые грузы – ячмень, горох, пшеница, но и продукты питания, масло, напитки, пиломатериалы.

    Фото: «Евросиб»


    Новости по теме
    04.02.2026
    О китайско-казахстанских логистических проектах
    Итоги реализации некоторых ключевых китайско-казахстанских проектов в сфере логистики
    КазахстанКитайлогистический проект
    0
    16.01.2026
    Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу в 2025 году
    Количество поездов увеличилось на 6,3%.
    АлашанькоуКитай - ЕвропаКитай - Средняя АзияКонтейнерный поезд
    0
    16.02.2026
    Грузовой поезд Китай – Европа в Беларусь
    С автомобилями на новых источниках энергии из провинции Гуйчжоу
    БеларусьКитай - ЕвропаКонтейнерный поезд
    0
    26.03.2026
    Беспилотники между Россией и Китаем
    Первый тестовый международный полет беспилотного воздушного судна между Россией и Китаем планируется выполнить этим летом.
    беспилотникиКитайМинистерство транспортаТестовый перелет
    0
    13.04.2026
    «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    До двух раз в сутки
    жд сервисКонтейнерный поездНовосибирскТрансКонтейнер
    0
    09.02.2026
    Бондовые товары из региона Большого залива Гуандун – Сянган – Аомэнь в Россию
    TIR-транспортом
    TIRАвтоперевозкиКитайРоссия
    0


