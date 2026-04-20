Евросиб запустил сборный поезд из Новосибирска в Китай

15 апреля АО «Евросиб СПб-транспортные системы» отправил сборный поезд семенами льна и рапсовым маслом из Новосибирска в Китай.

Как сообщила компания в своем телеграм-канале, поезд в составе 62 контейнеров High Cube следует в Сиань через Достык.

Как отмечают в компании. в развитие стратегического сотрудничества с китайскими партнерами уже организована ежемесячная отправка до семи контейнерных поездов с терминала компании на станции Иня-Восточная по маршруту Новосибирск — Сиань.

Теперь, в дополнение к постоянному сервису для одного конкретного вида груза, в третьей декаде каждого месяца будет регулярно отправляться сборный поезд.

Маршрут через Казахстан гарантирует стабильность сервиса, пояснили в «Евросибе». К отправкам принимаются не только зерновые грузы – ячмень, горох, пшеница, но и продукты питания, масло, напитки, пиломатериалы.

