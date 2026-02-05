Грузовые поезда из Китая в Баку

Китай запустил новый железнодорожный маршрут грузоперевозок, соединяющий город Наньчан, административный центр восточно-китайской провинции Цзянси, со столицей Азербайджана Баку через Транскаспийский международный транспортный маршрут, сообщает информационное агентство Xinhua.

2 февраля из международного сухопутного порта Наньчана в Азербайджан отправился первый поезд по данному маршруту. Состав доставит в порт Баку мраморные изделия, хлопчатобумажные ткани, обои и другие товары. Он пересечет границу Китая через КПП Хоргос и будет следовать по территории Казахстана до Каспийского моря.

Новый маршрут грузоперевозок с использованием Транскаспийского международного транспортного маршрут позволит сократить время транспортировки с прежних 50 дней до 18 суток. Он поможет избежать необходимости идти Суэцкий канал и акваторию Красного моря, свести к минимуму порчу грузов и затраты на многократную перевалку, связанные с морскими перевозками на большие расстояния, а также снизить логистические затраты для экспортеров в среднем на 15-20%, отметили в Центре железнодорожных логистических услуг города Наньчан.

Согласно намеченному графику, после доставки товаров по новому маршруту в Баку, который функционирует как ключевой узел международных мультимодальных грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, они могут дальше перевозиться в Турцию и ряд других стран и регионов мира.

Как сообщили в китайском железнодорожном ведомстве, на данный момент в провинции Цзянси действует 13 маршрутов грузоперевозок Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, которые охватывают более 200 стран и регионов мира и обслуживают свыше 500 внешнеторговых предприятий.

Фото: Xinhua