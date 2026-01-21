Первый грузовой поезд Китай – Средняя Азия из Тяньцзиня

19 января со станции Тяньцзиньского контейнерного центра в столицу Азербайджана Баку отправился первый грузовой поезд Китай – Средняя Азия по транскаспийскому маршруту, сообщает информационное агентство Xinhua.

Состав, груженный нержавеющими стальными трубами и бытовой техникой, управляется пекинским отделением корпорации «Китайские железные дороги». Он пройдет через КПП Хоргос и прибудет в порт Актау (Казахстан). Далее грузы будут доставлены в Баку морем.

По информации Тяньцзиньского контейнерного центра, поезд преодолеет расстояние около 7 тыс. км и прибудет в Баку примерно через 20 суток, что позволит сэкономить около 10 дней по сравнению с традиционными морскими перевозками.

Баку является ключевым узлом Транскаспийского международного транспортного маршрута. По прибытии в Баку эти грузы могут быть перевезены в Турцию и другие пункты назначения.

За 2025 год Тяньцзиньский контейнерный центр обслужил в общей сложности 390 грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, на 38% больше, чем в 2024 году.

Фото: Xinhua