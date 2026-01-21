Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый грузовой поезд Китай – Средняя Азия из Тяньцзиня
21.01.2026

Первый грузовой поезд Китай – Средняя Азия из Тяньцзиня

    • 19 января со станции Тяньцзиньского контейнерного центра в столицу Азербайджана Баку отправился первый грузовой поезд Китай – Средняя Азия по транскаспийскому маршруту, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Состав, груженный нержавеющими стальными трубами и бытовой техникой, управляется пекинским отделением корпорации «Китайские железные дороги». Он пройдет через КПП Хоргос и прибудет в порт Актау (Казахстан). Далее грузы будут доставлены в Баку морем.

    По информации Тяньцзиньского контейнерного центра, поезд преодолеет расстояние около 7 тыс. км и прибудет в Баку примерно через 20 суток, что позволит сэкономить около 10 дней по сравнению с традиционными морскими перевозками.

    Баку является ключевым узлом Транскаспийского международного транспортного маршрута. По прибытии в Баку эти грузы могут быть перевезены в Турцию и другие пункты назначения.

    За 2025 год Тяньцзиньский контейнерный центр обслужил в общей сложности 390 грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, на 38% больше, чем в 2024 году.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2026
    100 тонн королевских крабов
    Доставило российское судно на восток Китая
    КитайКрабыМорепродуктыРыбаки
    0
    13.01.2026
    Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    На терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги
    ЕвросибКитайКонтейнерный поездМосковский регион
    0
    22.01.2026
    Китайские автомобили через КПП Хоргос в 2025 году
    Экспорт вырос на 6,9%.
    АвтомобилиКитайХоргос
    0
    16.01.2026
    Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу в 2025 году
    Количество поездов увеличилось на 6,3%.
    АлашанькоуКитай - ЕвропаКитай - Средняя АзияКонтейнерный поезд
    0
    20.01.2026
    Поставки TIR-транспортом в демонстрационной зоне Китай-ШОС в 2025 году
    Выросли до 280 млн юаней
    TIRАвтоперевозкиКитай
    0
    19.01.2026
    FESCO расширяет ротацию на сервисе FCDL-1
    Между Владивостоком и Южным Китаем
    FESCO Китайконтейнерный сервисРотация портов
    0


  •  

    Pioneer AI
    ● SYSTEM ONLINE _
    Оптимизация
    ФОТ -60%

    Neural Logist Agent.
    Автоматизация 24/7.

    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.01.2026 Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    22.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%
    21.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    21.01.2026 Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год
    21.01.2026 Первый грузовой поезд Китай – Средняя Азия из Тяньцзиня
    20.01.2026 Кто в Суэц, кто из Суэца
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •