100 тонн королевских крабов
13.01.2026

100 тонн королевских крабов

    • 9 января российское грузовое судно «Охотск» пришвартовалось к причалу в порту Дамайюй, доставив 92,5 тонны живых королевских крабов в восточно-китайский город Тайчжоу. Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на пункт пограничного контроля порта, «Охотск» стал первым в 2026 году иностранным судном, которое прибыло в Тайчжоу с живыми королевскими крабами на борту.

    Являясь элитным морепродуктом, королевский краб очень требователен к среде обитания и за ее пределами жить может совсем недолго, поэтому оперативность таможенного оформления напрямую определяет как его выживаемость, так и рыночную стоимость.

    Порт Дамайюй во взаимодействии с предприятиями, таможней и службами по морским делам разработал индивидуальные планы прохождения таможенного контроля для каждого судна. При этом был создан зеленый коридор, чтобы суда могли выполнить все формальности сразу после прибытия.

    Например, для «Охотска», весь процесс от швартовки до завершения таможенного оформления занял всего 30 минут. Благодаря этому выживаемость крабов сохранилась на уровне выше 98%.

    Фото: Xinhua


