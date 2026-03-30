Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
2 000 тонн агропродукции из Новосибирска в Тяньцзинь
30.03.2026

    • Транспортно-экспедиторская компания «Логин НМП» поделилась подробностями реализации проекта по отправке полносоставного поезда с партией гороха в Китай.

    Как рассказали SeaNews в компании, отправка была сформирована на мощностях Новосибирского транспортного терминала (ООО «НТП», ст. Чик). В состав поезда вошли 76 сорокафутовых контейнеров, груженых горохом общим весом 2 тыс. тонн.

    Продукция была упакована в биг-бэги, что обеспечило оптимальные условия для контейнеризации и последующей интермодальной транспортировки.

    Маршрут следования проходил через сухопутный погранпереход Забайкальск — Маньчжурия. Общее транзитное время «от двери до двери» из Новосибирская в Тяньцзинь составило 20 суток – как пояснили в «Логин НМП», это рекордное время для данного маршрута. Достичь его удалось благодаря высокой технологической слаженности всех звеньев цепи. прямой диспетчеризации и эффективному взаимодействию с терминальными службами

    «Реализованный кейс демонстрирует растущую эффективность Новосибирского транспортного узла как стратегического хаба для экспорта агропродукции. В условиях переориентации грузопотоков на Восток, контейнеризация насыпных грузов становится определяющим фактором для снижения логистических издержек», – подчеркнули в «Логин НМП».

    В компании планируют регулярно отправлять контейнерные поезда из Новосибирска с грузами различной номенклатуры в разных направлениях.

    Фото: «Логин НМП»


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •