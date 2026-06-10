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В ЕАЭС договорились о квалификационных требованиях в сфере внутреннего водного транспорта
10.06.2026

В ЕАЭС договорились о квалификационных требованиях в сфере внутреннего водного транспорта

    • 9 июня на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принята рекомендация «О квалификационных требованиях к наиболее востребованным профессиям и должностям в сфере внутреннего водного транспорта».

    Как отмечают в ЕЭК, принятая рекомендация обозначила подходы к общим и специальным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам работников в сфере внутреннего водного транспорта, с учетом разного уровня квалификаций и особенностей различных видов выполняемых работ.

    «Государства-члены ЕАЭС имеют возможность учитывать указанные рекомендации при формировании национальной политики. Вопросы реализации таких рекомендаций находятся в компетенции каждой стороны и осуществляются с учетом внутреннего законодательства, приоритетов и национальных особенностей», – отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

    Реализация рекомендации направлена на содействие формированию общего рынка услуг водного транспорта на пространстве ЕАЭС, подчеркнули в ЕЭК.

    Фото: ЕЭК


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