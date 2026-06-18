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Новое судно для Администрации Камского бассейна
18.06.2026

Новое судно для Администрации Камского бассейна

    • Флот Администрации Камского бассейна пополнит судно «Леонид Комаров» проекта 3050.1А, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем макс-канале.

    Подписан акт приёмки нового судна. Оно будет обслуживать плавучие и береговые знаки судоходной обстановки, осуществлять контроль глубин судового хода.

    Всего в рамках проекта 3050.1А строится 13 судов. Все они будут использоваться подведомственными Росморречфлоту администрациями бассейнов внутренних водных путей.

    Ранее флот речных администраций пополнили уже 9 судов данного проекта.

    Фото: Росморречфлот


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