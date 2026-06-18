Новое судно для Администрации Камского бассейна

Флот Администрации Камского бассейна пополнит судно «Леонид Комаров» проекта 3050.1А, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем макс-канале.

Подписан акт приёмки нового судна. Оно будет обслуживать плавучие и береговые знаки судоходной обстановки, осуществлять контроль глубин судового хода.

Всего в рамках проекта 3050.1А строится 13 судов. Все они будут использоваться подведомственными Росморречфлоту администрациями бассейнов внутренних водных путей.

Ранее флот речных администраций пополнили уже 9 судов данного проекта.

Фото: Росморречфлот