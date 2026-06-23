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Утверждены стандарты электронной речной навигации
23.06.2026

Утверждены стандарты электронной речной навигации

    • Министерством транспорта Российской Федерации утвержден приказ от 16.02.2026 №66 «Об установлении Требований к государственным навигационным картам внутренних водных путей, включая требования к их картографической основе, к используемым системам координат, высот и к составу навигационной информации, содержащейся в государственных навигационных картах внутренних водных путей» (зарегистрирован 16.06.2026 № 87040).

    Как отмечают в пресс-службе Министерства, документ впервые закрепил единые требования к созданию и использованию электронных навигационных карт на внутренних водных путях страны. Нововведение предусматривает создание единой системы картографического обеспечения, направленной на ускорение процесса внедрения электронных навигационных карт на судах внутреннего плавания, что призвано облегчить работу экипажа и повысить безопасность судоходства.

    Особое внимание уделяется строгим стандартам составления картографической основы, системам координат и составу содержащейся в них информации. Так, карты будут включать исчерпывающую информацию о судоходных путях, включая характеристики дна, навигационные опасности, расположение портов и причалов, а также данные о гидротехнических сооружениях. Электронные версии карт будут создаваться с использованием современных геодезических систем, это гарантирует их высокую точность и актуальность.

    Закрепление комплексных требований к цифровизации современной навигации на внутренних водных путях – важный этап, который позволит повысить эффективность работы отечественного речного флота, оптимизировать логистические процессы и обеспечить безопасность судоходства.

    По мнению члена Общественного совета при Минтрансе России, председателя Совета директоров АО «Чебоксарский речной порт» Владимира Тимофеева нововведение создает единую стандартизированную основу для всей системы внутреннего судоходства.

    «Унификация систем координат и высот на всей территории страны ликвидирует разногласия между региональными базами данных, повышает точность позиционирования и надёжность навигационных расчётов, что критически важно для районов с изменчивым фарватером и сезонными колебаниями уровней воды. Принятие приказа напрямую повышает безопасность внутреннего водного плавания, сохраняя жизнь и здоровье людей, защищая грузы и водную среду, а также стимулирует развитие внутреннего водного транспорта как экономически эффективного и экологичного вида перевозок» — цитирует В.Тимофеева пресс-служба Минтранса.

    Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.02.2026 N 66

    Фото: Минтранс России


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