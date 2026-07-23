ГОСТы для цифровой трансформации контейнерных перевозок

Росстандарт утвердил пять национальных стандартов, формирующих нормативную основу цифровизации контейнерных перевозок и интеграции морских портов, терминальной инфраструктуры и наземных видов транспорта в единое информационное пространство транспортного комплекса. Как сообщает пресс-служба ведомства, новые документы разработаны в рамках создания нормативно-технической базы Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП) «ГосЛог» и направлены на повышение эффективности мультимодальных перевозок, развитие цифровых портов и обеспечение совместимости информационных систем участников транспортной отрасли.

Разработка стандартов началась в 2024 году в рамках государственного плана создания и развития нормативной базы НЦТЛП «ГосЛог». Стандарты определяют переход от фрагментарной автоматизации к внедрению целостных транспортно-технологических схем, включающих цифровые порты и логистические терминалы, а также участки наземной перевозки.

Так, ГОСТ Р 72552–2026 «Транспортно-технологическая схема мультимодальной перевозки. Основные положения» устанавливает единые принципы проектирования транспортно-технологических схем мультимодальных контейнерных перевозок с использованием водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. ГОСТ Р 72553–2026 «Линейный мультимодальный сервис. Основные положения» регламентирует организацию линейных мультимодальных сервисов, а ГОСТ Р 72554–2026 «Транспортно-технологический баланс линейного мультимодального сервиса. Общие требования» вводит механизм транспортно-технологического баланса для выбора наиболее эффективных схем перевозок и перераспределения грузопотоков в международных транспортных коридорах.

Кроме того, два стандарта посвящены цифровизации портовой инфраструктуры. ГОСТ Р 72570–2026 «Водный транспорт. Цифровой порт. Системы управления. Основные положения» определяет основные положения построения систем управления цифровым портом, классифицирует уровни зрелости таких систем и устанавливает требования к их интеграции с внешними цифровыми платформами, включая НЦТЛП «ГосЛог». ГОСТ Р 72571–2026 «Водный транспорт. Терминальная операционная система управления грузовыми терминалами порта. Основные положения» устанавливает требования к терминальным операционным системам (TOS), определяя их структуру, функциональные возможности и принципы интегрированного управления перегрузочными комплексами.

Председатель комитета по коммерческим и правовым вопросам Ассоциации морских торговых портов Павел Поляков подчеркнул, что сегодня терминалы и объекты транспортно-логистической инфраструктуры уже используют широкий спектр цифровых решений – от систем электронного документооборота до автоматизированного управления технологическими процессами. При этом полноценная цифровая трансформация возможна только при объединении всех процессов, ресурсов и участников в едином информационном пространстве. В свою очередь, генеральный директор ООО «Транспортные системы» Кирилл Тюленев отметил, что новые ГОСТы необходимо рассматривать не только как нормативные документы, но и как основу формирования единой цифровой архитектуры транспортно-логической отрасли.

Практическое применение новых ГОСТов позволит сформировать основу для развития цифрового паспорта перевозки, систем прослеживаемости грузов, мониторинга транспортных процессов и сервисов выбора оптимальных маршрутов в рамках НЦТЛП «ГосЛог». Новые стандарты также создают единый понятийный и технологический фундамент для взаимодействия государственных органов, операторов транспортной инфраструктуры, разработчиков цифровых решений и участников рынка перевозок.

«Развитие цифрового транспорта требует единых правил и подходов, которые обеспечат взаимодействие всех участников перевозочного процесса. Новая серия национальных стандартов создает основу для формирования цифровой среды транспортного комплекса — от портовой инфраструктуры и терминальных систем до управления мультимодальными маршрутами. Стандартизация позволяет обеспечить технологическую совместимость решений, повысить прозрачность перевозок и создать условия для дальнейшего развития цифровых сервисов», – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Рассмотренные национальные стандарты разработаны ООО «Транспортные системы в рамках технических комитетов по стандартизации №490 «Логистика и управление цепями поставок» и №032 «Водный транспорт».

Фото: Росстандарт