Гамбург сократил грузооборот и контейнерооборот в первом полугодии 2026

Грузооборот порта Гамбург составил по итогам первого полугодия 2026 года 56,1 млн тонн, на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили SeaNews в порту, на показатель повлияли неблагоприятные погодные условия в январе, модернизация терминалов и снижение импорта нефтепродуктов из-за войны в Иране.

Контейнеров через Гамбург прошло 4 млн TEU. Годом ранее контейнерооборот был на 3,8% выше в TEU и на 4% выше в тоннах.

Вырос оборот в сообщении с Сингапуром (+13,1%), Финляндией (+24,7%), Индией (+7,2%) и Марокко (+4,7%).

Наиболее существенно сократился контейнеропоток на/из США (-13,5%), также снижение отмечено на китайском и британском направлении.

Перевалка наливных грузов упала на 14%, что связано со снижением импорта нефтепродуктов и перевалки биодизеля.

Оборот сухих грузов увеличился на 4,2%, в том числе заметно вырос импорт руды и экспорт зерновых.

Объем конвенциональных генеральных грузов снизился на 5% до 535 тыс. тонн, главным образом за счет снижения экспорта стали.

Фото: Hapag-Lloyd