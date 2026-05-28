28.05.2026

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%

    • В апреле 2026 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 15,9% относительно показателя апреля 2025 года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 13,3%, импорт – на 18,6%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 22,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 17,9% больше, чем в апреле 2025 года. Из общего объема груженых 19,6% приходилось на рефконтейнеры, 80,4% – на сухие.

    57,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 42,4% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров повысилась на 10,7%.

    В апреле 2026 года все контейнеры прошли через Порт Новороссийск.

