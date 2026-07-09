Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket
09.07.2026

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026

    • По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в июле этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 2089 долларов. На направлении Александрия – Новороссийск в среднем ставка находится на уровне 1957 долларов.

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1497 долларов, в импорте – 1315 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026

    Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в июле 2026 года находится на уровне 2155 долларов, в импорте – 1912 долларов.

    На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1494 доллара, в импорте – 1294 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026

    Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в июле находится на уровне 2024 долларов. В обратном направлении ставка составляет 2002 доллара.

    На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1500 долларов, в импорте – 1336 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026

    Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок трёх линий, работающих на данном маршруте, – Ametist, Верные Решения (Right Decisions) и SeaCont.

    По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки на направлении Новороссийск – Александрия в июле предлагает SeaCont: за 40-футовый контейнер – 1675 долларов, за 20-футовый контейнер – 1363 доллара.

    В импорте самые низкие ставки в июле также у SeaCont – 1250 долларов за 40-футовый и 1100 долларов за 20-футовый контейнер.

    В июле этого года в порт Новороссийск из Египта было совершено 5 заходов контейнеровозов.

    За срок с июль 2025 по июль 2026 года включительно, за который имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в ноябре 2025 года – 1414 TEU, больше всего – в апреле 2026 года, 20,6 тыс. TEU.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026

    Текущие ставки, динамика ставок за последние 7 месяцев по более чем 25 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, а также расписания линий  доступны подписчикам аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности апрель 2026 года.
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    30.03.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2026
    Цены понизились.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливомировой рынокЦены
    0
    18.06.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 25, 2026
    Ставки снизились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийский заводЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    17.02.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности февраль 2026 года и статистика судозаходов за январь 2026 года.
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    15.05.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за апрель 2026 года.
    2026КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    17.04.2026
    Операционные итоги Глобал Портс, 1 квартал 2026
    Контейнерооборот сократился на 15,2%.
    2026Глобал ПортсГрузооборотКонтейнерооборот
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.07.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026
    09.07.2026 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026
    08.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.07.2026 Регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Ворсино
    08.07.2026 Отправка контейнеров в полувагонах в январе-июне 2026
    08.07.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    09.07.2026 Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей
    08.07.2026 Назначен начальник Центральной базовой таможни
    07.07.2026 Назначен начальник Центрального таможенного управления
    06.07.2026 Таможня пресекла контрабанду черепах
    03.07.2026 В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •