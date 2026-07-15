Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ

Федеральное агентство морского и речного транспорта реализует ведомственный локальный проект «Совершенствование контроля за дноуглублением на внутренних водных путях», инициированный министром транспорта Андреем Никитиным.

Как сообщается на сайте Росморречфлота, проект направлен на внедрение современных цифровых технологий в систему контроля за выполнением дноуглубительных работ. Его целью является повышение прозрачности и объективности контроля за объемами и качеством работ по содержанию внутренних водных путей.

Руководителем проекта выступает Росморречфлот, функции администратора выполняет ФКУ «Речводпуть».

Одним из ключевых элементов новой системы станет независимый цифровой аудит. В качестве независимого эксперта определен Российский университет транспорта (РУТ МИИТ), который совместно с подведомственными Росморречфлоту образовательными организациями — Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Сибирским государственным университетом водного транспорта и Волжским государственным университетом водного транспорта — отрабатывает методологию проведения аудита с учетом особенностей внутренних водных путей Российской Федерации.

В настоящее время проект находится на этапе полевых испытаний. Специалисты уже протестировали технологию проведения независимого цифрового аудита с использованием безэкипажных катеров и плавсредств, сравнив полученные данные с результатами традиционной русловой изыскательской съемки.

Результаты испытаний будут использованы при дальнейшей доработке методологии независимого цифрового аудита и внедрении современных цифровых решений в практику контроля за выполнением дноуглубительных работ на внутренних водных путях.

Фото: Росморречфлот