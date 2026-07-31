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Правительство ввело новый временный запрет на вывоз отдельных видов топлива
31.07.2026

Правительство ввело новый временный запрет на вывоз отдельных видов топлива

    • Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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