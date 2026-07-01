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В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива
01.07.2026

В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива

    • В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топливаСовет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении срока действия нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, судового топлива, а также прочих газойлей, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

    «Действие установленных ранее нулевых ставок закончилось 30 июня 2026 года. Поступившие инициативы ряда стран об их продлении оперативно отработаны и приведены к единому знаменателю. Обнуление ставок продлено еще на один год», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    Одновременно данным решением установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам.

    Фото: ЕЭК, Вся Тверь


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