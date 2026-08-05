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Растет импорт плодоовощной продукции в Санкт-Петербург

    • Растет импорт плодоовощной продукции в Санкт-Петербург

    Санкт-Петербургская таможня отмечает рост ввоза плодовоовощной продукции, выращенной за рубежом. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, в 2026 году на Котлинский, Южный, Шушарский и Парголовский таможенные посты Санкт-Петербургской таможни прибыло свыше 17,5 тыс. тонн свежей плодоовощной продукции. Этот показатель почти в 3 раза превышает объемы аналогичного периода 2025 года.

    С начала года по железной дороге и в грузовых автотранспортных средствах ввезено 1275 товарных партий ягод, фруктов и овощей. Среди них яблоки, арбузы, дыни, гранаты, виноград, хурма, грейпфруты, лаймы, мандарины, чеснок, баклажаны, перец, томаты, вишня, клубника и многие другие. Поступают также экзотические фрукты – манго, личи, питахайя, помело.

    Основные поставщики витаминной продукции – страны Азии, Латинской Америки, СНГ и иные.

    «Должностные лица Санкт-Петербургской таможни совместно с инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проводят таможенный и карантинный фитосанитарный контроль в первоочередном порядке, в минимальные сроки», – подчеркнул первый заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни Александр Виноградов.

    Фото: СЗТУ


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