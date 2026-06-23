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23.06.2026

Автомобильная логистика из Китая: успеть в срок

    • Спрос на автомобильные грузоперевозки из Китая остается высоким, но пропускная способность погранпереходов все чаще становится ограничителем маршрута. На сроки доставки влияют доступность свободных слотов на границе, риск досмотра, необходимость перегрузки и качество подготовки груза. Как в сложившейся ситуации выбрать оптимальный маршрут, рассказывает генеральный директор «ТРАСКО» Евгений Шакалида.

    Цена маршрута меняется вместе с рисками

    Автомобильная логистика из Китая: успеть в срокНа маршруте Шанхай – Москва ставка за FTL-груз до 20 тонн существенно колебалась в течение последних полутора лет: с 15,5 тыс. долларов в ноябре 2024 года до 8,1 тыс. долларов в марте 2025-го. В мае 2026 года она снова выросла до 13,5 тыс. долларов. В рублевом выражении майская ставка составила 954 тыс. рублей против 724,5 тыс. рублей в марте 2026 года.

    На стоимость влияют как внешние геополитические причины, так и сложности с прохождением границ – дополнительные досмотры, отсутствие слотов для въезда или системы бронирования в принципе. В итоге выбор маршрута строится на основе трех параметров: срока, уровня ставки и вероятности простоя. Универсального решения нет: оптимальный коридор зависит от характеристик груза, срочности поставки и готовности клиента принимать риск задержки.

    Маньчжурия: прямая граница при дефиците слотов

    Маршрут через Маньчжурию остается одним из наиболее востребованных для автодоставки из Китая. Его главное преимущество – прямая граница между Россией и КНР. Среди других плюсов – возможность перевозки опасных грузов, круглосуточная работа в течение года, широкий выбор российских и иностранных подрядчиков. Инфраструктура перехода постоянно модернизируется, что должно увеличивать пропускную способность.

    Главная проблема маршрута сейчас связана с очередями и бронированием заезда в Китай через Забайкальск, особенно в периоды пиковых нагрузок. Мы бронируем слоты за две недели: то есть за две недели до въезда необходимо спрогнозировать, каким будет автомобиль, полуприцеп, водитель. В такой ситуации простои неизбежны, и мы вынуждены идти на этот риск, чтобы не пропустить свою очередь.

    Для парка в 480 автомобилей у нас 20 человек ежедневно занимаются регистрацией заездов через систему. На текущий момент получается зарегистрировать максимум 20-30% транспортных средств, из-за чего накапливается избыток машин, находящихся в ожидании.

    Еще один минус маршрута – сложные дорожные и климатические условия в зимний период.

    Казахстан: экономия при высоком риске досмотра

    Маршрут через Казахстан в базовом расчете дешевле и быстрее: разница по стоимости может составлять 200-250 тыс. рублей, по срокам – 3-4 дня. Через Казахстан также возможна перевозка опасных грузов. Для ускоренного прохождения границы доступна бронь «вне очереди» стоимостью 100 МРП (432 500 тенге или 65 тыс. рублей).

    Главный риск этого маршрута связан с дополнительным контролем со стороны казахстанских таможенных органов. Груз может попасть на досмотр или экспертизу, из-за чего срок доставки непредсказуемо увеличивается. Например, один из наших автомобилей ожидает досмотра на Майкапчагае уже больше 30 дней. Еще две машины стоят на Достыке с конца марта: досмотр по ним проведен, но документы нам пока не выдали.

    Есть и ограничения по транзиту отдельных категорий товаров, в том числе товаров двойного назначения. Поэтому путь через Казахстан мы используем исключительно для простых грузов и всегда предупреждаем клиента о рисках задержек и прописываем это в договоре.

    К дополнительным ограничениям маршрута также относятся высокая загруженность переходов Нур Жолы и Калжат при бронировании заезда в Китай и ограничения движения для грузового транспорта при ухудшении погодных условий.

    Монголия: короткий пробег и ограничения инфраструктуры

    В структуре перевозок «ТРАСКО» маршрут через Монголию заметно уступает маршрутам через Россию и Казахстан. В апреле-мае 2025 года через Монголию шло 12% автоперевозок из Китая, но затем эта доля снизилась: летом и осенью в отдельные месяцы этот коридор практически не использовался, а в 2026 году на него приходится 1-6% доставок.

    Главное и единственное преимущество Монголии как транзитного звена – минимизация пробега. Однако прохождение границы может существенно затянуться из-за отсутствия системы бронирования заезда. Дополнительные сложности связаны с необходимостью пересечения дополнительной границы и обязательным использованием TIR (МДП). При этом качество дорог и придорожной инфраструктуры в Монголии остается низким, а китайская таможня работает с 8:00 до 21:00, что также замедляет сроки доставки.

    Сервис прямой доставки грузов из глубинного Китая

    В последнее время мы все чаще получаем запросы на доставку грузов из глубинного Китая. За первые четыре месяца 2026 года около 5% наших машин заезжало за заказами в глубь КНР.

    Данный сервис выбирают клиенты, для которых критичны скорость и отсутствие перегрузок. Особенно актуален он для грузов повышенной чувствительности: хрупкого оборудования, электроники, медицинских приборов, высокотехнологичных и температурных грузов.

    Оптимальный путь проходит через территорию Монголии – это почти на 1000 км меньше по сравнению с маршрутом через Маньчжурию. Экономия во времени составляет 3-4 дня.

    Главный плюс сервиса – сокращение операций с грузом. Российский перевозчик может забрать товар непосредственно на загрузке, проконтролировать количество мест, целостность упаковки товара, соблюдение температурного режима. Важными преимуществами также являются наличие маркировки и надежное крепление груза.

    Обеспечение сохранности и безопасности груза, конечно, обходится значительно дороже обычной доставки – на 2 500-3 000 USD. Важно также учесть, что не все грузы можно везти через Монголию. Мы, например, перед отправкой товара всегда запрашиваем подтверждение у агента.

    Что необходимо перевозчикам в 2026 году?

    Выбор маршрута из Китая сегодня упирается не в саму географию, а в управляемость риска. Перевозчик может подобрать коридор под груз: Маньчжурию – для прямого выхода в Россию, Казахстан – для более дешевой и быстрой доставки простых грузов, Монголию – для минимизации пробега, прямую доставку из глубинного Китая – для грузов, которые нельзя перегружать. Но на каждом из этих маршрутов остаются ограничения, которые перевозчик не может снять самостоятельно: очереди, дефицит слотов, дополнительные проверки, режим работы таможни, дорожная инфраструктура.

    Поэтому часть решений уже выходит за рамки операционного планирования. Российским перевозчикам нужно расширение пропускной способности погранпереходов на границе России и Китая, урегулирование дополнительных проверок при транзите через Казахстан и контроль работы китайских перевозчиков на территории России, повышение суточных для водителей по России и за рубежом. Без этого простой будет оставаться системной проблемой рынка.

    Пока эти вопросы не решены, оптимальный маршрут будет определяться не только ставкой и сроком, но и тем, какой риск задержки клиент и перевозчик готовы заранее принять.

    Фото: ТРАСКО, ФТС

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