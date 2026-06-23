Автомобильная логистика из Китая: успеть в срок

Спрос на автомобильные грузоперевозки из Китая остается высоким, но пропускная способность погранпереходов все чаще становится ограничителем маршрута. На сроки доставки влияют доступность свободных слотов на границе, риск досмотра, необходимость перегрузки и качество подготовки груза. Как в сложившейся ситуации выбрать оптимальный маршрут, рассказывает генеральный директор «ТРАСКО» Евгений Шакалида.

Цена маршрута меняется вместе с рисками

На маршруте Шанхай – Москва ставка за FTL-груз до 20 тонн существенно колебалась в течение последних полутора лет: с 15,5 тыс. долларов в ноябре 2024 года до 8,1 тыс. долларов в марте 2025-го. В мае 2026 года она снова выросла до 13,5 тыс. долларов. В рублевом выражении майская ставка составила 954 тыс. рублей против 724,5 тыс. рублей в марте 2026 года.

На стоимость влияют как внешние геополитические причины, так и сложности с прохождением границ – дополнительные досмотры, отсутствие слотов для въезда или системы бронирования в принципе. В итоге выбор маршрута строится на основе трех параметров: срока, уровня ставки и вероятности простоя. Универсального решения нет: оптимальный коридор зависит от характеристик груза, срочности поставки и готовности клиента принимать риск задержки.

Маньчжурия: прямая граница при дефиците слотов

Маршрут через Маньчжурию остается одним из наиболее востребованных для автодоставки из Китая. Его главное преимущество – прямая граница между Россией и КНР. Среди других плюсов – возможность перевозки опасных грузов, круглосуточная работа в течение года, широкий выбор российских и иностранных подрядчиков. Инфраструктура перехода постоянно модернизируется, что должно увеличивать пропускную способность.

Главная проблема маршрута сейчас связана с очередями и бронированием заезда в Китай через Забайкальск, особенно в периоды пиковых нагрузок. Мы бронируем слоты за две недели: то есть за две недели до въезда необходимо спрогнозировать, каким будет автомобиль, полуприцеп, водитель. В такой ситуации простои неизбежны, и мы вынуждены идти на этот риск, чтобы не пропустить свою очередь.

Для парка в 480 автомобилей у нас 20 человек ежедневно занимаются регистрацией заездов через систему. На текущий момент получается зарегистрировать максимум 20-30% транспортных средств, из-за чего накапливается избыток машин, находящихся в ожидании.

Еще один минус маршрута – сложные дорожные и климатические условия в зимний период.

Казахстан: экономия при высоком риске досмотра

Маршрут через Казахстан в базовом расчете дешевле и быстрее: разница по стоимости может составлять 200-250 тыс. рублей, по срокам – 3-4 дня. Через Казахстан также возможна перевозка опасных грузов. Для ускоренного прохождения границы доступна бронь «вне очереди» стоимостью 100 МРП (432 500 тенге или 65 тыс. рублей).

Главный риск этого маршрута связан с дополнительным контролем со стороны казахстанских таможенных органов. Груз может попасть на досмотр или экспертизу, из-за чего срок доставки непредсказуемо увеличивается. Например, один из наших автомобилей ожидает досмотра на Майкапчагае уже больше 30 дней. Еще две машины стоят на Достыке с конца марта: досмотр по ним проведен, но документы нам пока не выдали.

Есть и ограничения по транзиту отдельных категорий товаров, в том числе товаров двойного назначения. Поэтому путь через Казахстан мы используем исключительно для простых грузов и всегда предупреждаем клиента о рисках задержек и прописываем это в договоре.

К дополнительным ограничениям маршрута также относятся высокая загруженность переходов Нур Жолы и Калжат при бронировании заезда в Китай и ограничения движения для грузового транспорта при ухудшении погодных условий.

Монголия: короткий пробег и ограничения инфраструктуры

В структуре перевозок «ТРАСКО» маршрут через Монголию заметно уступает маршрутам через Россию и Казахстан. В апреле-мае 2025 года через Монголию шло 12% автоперевозок из Китая, но затем эта доля снизилась: летом и осенью в отдельные месяцы этот коридор практически не использовался, а в 2026 году на него приходится 1-6% доставок.

Главное и единственное преимущество Монголии как транзитного звена – минимизация пробега. Однако прохождение границы может существенно затянуться из-за отсутствия системы бронирования заезда. Дополнительные сложности связаны с необходимостью пересечения дополнительной границы и обязательным использованием TIR (МДП). При этом качество дорог и придорожной инфраструктуры в Монголии остается низким, а китайская таможня работает с 8:00 до 21:00, что также замедляет сроки доставки.

Сервис прямой доставки грузов из глубинного Китая

В последнее время мы все чаще получаем запросы на доставку грузов из глубинного Китая. За первые четыре месяца 2026 года около 5% наших машин заезжало за заказами в глубь КНР.

Данный сервис выбирают клиенты, для которых критичны скорость и отсутствие перегрузок. Особенно актуален он для грузов повышенной чувствительности: хрупкого оборудования, электроники, медицинских приборов, высокотехнологичных и температурных грузов.

Оптимальный путь проходит через территорию Монголии – это почти на 1000 км меньше по сравнению с маршрутом через Маньчжурию. Экономия во времени составляет 3-4 дня.

Главный плюс сервиса – сокращение операций с грузом. Российский перевозчик может забрать товар непосредственно на загрузке, проконтролировать количество мест, целостность упаковки товара, соблюдение температурного режима. Важными преимуществами также являются наличие маркировки и надежное крепление груза.

Обеспечение сохранности и безопасности груза, конечно, обходится значительно дороже обычной доставки – на 2 500-3 000 USD. Важно также учесть, что не все грузы можно везти через Монголию. Мы, например, перед отправкой товара всегда запрашиваем подтверждение у агента.

Что необходимо перевозчикам в 2026 году?

Выбор маршрута из Китая сегодня упирается не в саму географию, а в управляемость риска. Перевозчик может подобрать коридор под груз: Маньчжурию – для прямого выхода в Россию, Казахстан – для более дешевой и быстрой доставки простых грузов, Монголию – для минимизации пробега, прямую доставку из глубинного Китая – для грузов, которые нельзя перегружать. Но на каждом из этих маршрутов остаются ограничения, которые перевозчик не может снять самостоятельно: очереди, дефицит слотов, дополнительные проверки, режим работы таможни, дорожная инфраструктура.

Поэтому часть решений уже выходит за рамки операционного планирования. Российским перевозчикам нужно расширение пропускной способности погранпереходов на границе России и Китая, урегулирование дополнительных проверок при транзите через Казахстан и контроль работы китайских перевозчиков на территории России, повышение суточных для водителей по России и за рубежом. Без этого простой будет оставаться системной проблемой рынка.

Пока эти вопросы не решены, оптимальный маршрут будет определяться не только ставкой и сроком, но и тем, какой риск задержки клиент и перевозчик готовы заранее принять.

Фото: ТРАСКО, ФТС

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