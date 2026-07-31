За последние пять лет на Дальнем Востоке утилизировано более 200 судов

В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие» продолжается системная работа по ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Приоритетными для подъема являются объекты, которые препятствуют судоходству и рыболовству, загрязняют экосистему и сдерживают развитие прибрежных территорий, сообщает пресс-служба правительства РФ.

С 2021 года на Дальнем Востоке уже утилизировано более 200 судов. В текущем году подъём начнётся в августе. По планам должно быть ликвидировано 17 объектов. География охватывает Сахалинскую и Магаданскую области, Камчатский и Приморский края, Чукотский автономный округ и Республику Саха (Якутия).

Фото: Росморречфлот