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За последние пять лет на Дальнем Востоке утилизировано более 200 судов
31.07.2026

За последние пять лет на Дальнем Востоке утилизировано более 200 судов

    • В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие» продолжается системная работа по ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Приоритетными для подъема являются объекты, которые препятствуют судоходству и рыболовству, загрязняют экосистему и сдерживают развитие прибрежных территорий, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    С 2021 года на Дальнем Востоке уже утилизировано более 200 судов. В текущем году подъём начнётся в августе. По планам должно быть ликвидировано 17 объектов. География охватывает Сахалинскую и Магаданскую области, Камчатский и Приморский края, Чукотский автономный округ и Республику Саха (Якутия).

    Фото: Росморречфлот


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