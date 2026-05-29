Серийный подход к обновлению речного флота внутренних водных путей Дальнего Востока

Объединенная судостроительная корпорация представила предложения по обновлению речного флота для внутренних водных путей Дальнего Востока в рамках сессии «Внутренние водные пути Дальнего Востока» «Морского конгресса – Дальний Восток 2026», сообщили SeaNews в ОСК.

Как подчеркнул выступивший с докладом директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения Михаил Афонютин, предложения корпорации адресованы не одному бассейну, а всей системе внутренних водных путей Дальнего Востока, включая Амур, Ленский бассейн, Яну, Индигирку, Колыму, Анадырь и Канчалан. Для этих направлений характерны разные грузовые задачи – северный завоз, перевозка ГСМ, строительных материалов, техники, проектных грузов, контейнеров, снабжение поселков и ресурсных проектов, а также экспортно-импортные и транзитные перевозки. В качестве одного из примеров роста грузовой базы он привел Амур, грузоперевозки по которому, по предварительным оценкам, достигли в 2025 году 3,5 млн тонн, увеличившись примерно на 1,2 млн тонн к уровню 2024 года, а к 2040 году рассматривается ориентир до 7 млн тонн.

Обновление гражданского флота остается одной из ключевых задач для внутренних водных путей с учетом высокой доли судов старших возрастных групп, отметил М.Афонютин. Для обеспечения стабильного судоходства и замещения выбывающего флота требуется построить не менее 500 судов за ближайшие 10 лет.

Самый распространенный и практически востребованный тип грузового речного флота для рек ДФО – это барже-буксирные составы. В России в настоящее время насчитывается 3412 речных буксиров, средний возраст которых составляет 49 лет, а у 42% судов – старше 50 лет. При этом за последние 25 лет было построено всего 57 новых речных буксиров.

В качестве первоочередных направлений для серийного строительства, применимых к различным речным бассейнам Дальнего Востока, ОСК предлагает рассмотреть речные буксиры-толкачи мощностью 220 и 440 кВт, суда мощностью от 600 до 1500 л.с., а также модернизированную линейку буксиров типа ОТ-2000 / ОТ-2400. Конкретная конфигурация серий должна определяться с учетом грузовой базы, глубин, навигационных ограничений и условий эксплуатации каждого бассейна. Корпорация имеет опыт строительства барже-буксирных составов.

Среди ключевых условий запуска программы – синхронизация роста грузовой базы во всех речных бассейнах региона, развитие речной инфраструктуры, доступное финансирование для судовладельцев и формирование унифицированных серийных решений. Возможные меры поддержки предполагают субсидии на строительство для судовладельцев, компенсацию части затрат предприятиям при строительстве буксиров на территории ДФО, либо запуск специализированной целевой программы по строительству речных буксиров со сроком действия не менее 10 лет.

«Старение флота и рост грузовой базы на внутренних водных путях Дальнего Востока предполагают развитие судостроения, судостроительных кластеров региона, машиностроительных и приборостроительных компетенций. Для этого требуется заблаговременная консолидация спроса, унификация технических требований и формирование долгосрочной программы строительства речных буксиров», – сказал Михаил Афонютин.

