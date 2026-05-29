Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Серийный подход к обновлению речного флота внутренних водных путей Дальнего Востока
29.05.2026

Серийный подход к обновлению речного флота внутренних водных путей Дальнего Востока

    • Объединенная судостроительная корпорация представила предложения по обновлению речного флота для внутренних водных путей Дальнего Востока в рамках сессии «Внутренние водные пути Дальнего Востока» «Морского конгресса – Дальний Восток 2026», сообщили SeaNews в ОСК.

    Серийный подход к обновлению речного флота внутренних водных путей Дальнего ВостокаКак подчеркнул выступивший с докладом директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения Михаил Афонютин, предложения корпорации адресованы не одному бассейну, а всей системе внутренних водных путей Дальнего Востока, включая Амур, Ленский бассейн, Яну, Индигирку, Колыму, Анадырь и Канчалан. Для этих направлений характерны разные грузовые задачи – северный завоз, перевозка ГСМ, строительных материалов, техники, проектных грузов, контейнеров, снабжение поселков и ресурсных проектов, а также экспортно-импортные и транзитные перевозки. В качестве одного из примеров роста грузовой базы он привел Амур, грузоперевозки по которому, по предварительным оценкам, достигли в 2025 году 3,5 млн тонн, увеличившись примерно на 1,2 млн тонн к уровню 2024 года, а к 2040 году рассматривается ориентир до 7 млн тонн.

    Обновление гражданского флота остается одной из ключевых задач для внутренних водных путей с учетом высокой доли судов старших возрастных групп, отметил М.Афонютин. Для обеспечения стабильного судоходства и замещения выбывающего флота требуется построить не менее 500 судов за ближайшие 10 лет.

    Самый распространенный и практически востребованный тип грузового речного флота для рек ДФО – это барже-буксирные составы. В России в настоящее время насчитывается 3412 речных буксиров, средний возраст которых составляет 49 лет, а у 42% судов – старше 50 лет. При этом за последние 25 лет было построено всего 57 новых речных буксиров.

    Серийный подход к обновлению речного флота внутренних водных путей Дальнего ВостокаВ качестве первоочередных направлений для серийного строительства, применимых к различным речным бассейнам Дальнего Востока, ОСК предлагает рассмотреть речные буксиры-толкачи мощностью 220 и 440 кВт, суда мощностью от 600 до 1500 л.с., а также модернизированную линейку буксиров типа ОТ-2000 / ОТ-2400. Конкретная конфигурация серий должна определяться с учетом грузовой базы, глубин, навигационных ограничений и условий эксплуатации каждого бассейна. Корпорация имеет опыт строительства барже-буксирных составов.

    Среди ключевых условий запуска программы – синхронизация роста грузовой базы во всех речных бассейнах региона, развитие речной инфраструктуры, доступное финансирование для судовладельцев и формирование унифицированных серийных решений. Возможные меры поддержки предполагают субсидии на строительство для судовладельцев, компенсацию части затрат предприятиям при строительстве буксиров на территории ДФО, либо запуск специализированной целевой программы по строительству речных буксиров со сроком действия не менее 10 лет.

    «Старение флота и рост грузовой базы на внутренних водных путях Дальнего Востока предполагают развитие судостроения, судостроительных кластеров региона, машиностроительных и приборостроительных компетенций. Для этого требуется заблаговременная консолидация спроса, унификация технических требований и формирование долгосрочной программы строительства речных буксиров», – сказал Михаил Афонютин.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.04.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 15, 2026
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    29.05.2026
    ОСК представила перспективы серийного строительства морского буксирного флота
    В рамках сессии «Порты Дальнего Востока» «Морского конгресса – Дальний Восток 2026»
    БуксирыОСКСудостроение
    0
    03.04.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 14, 2026
    Ставки не изменились.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    26.03.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 13, 2026
    Ставки прежние.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    19.05.2026
    IX Конференция «Речные перевозки России 2026»
    23-24 сентября, Саратов, технопарк «Saratov digital»
    Вива КонсалтКонференцияРечные перевозки
    0
    30.01.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 5, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокзерновыеФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.05.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 в деталях
    28.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%
    27.05.2026 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2026
    27.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 в деталях
    26.05.2026 Все порты Финляндии, 3 месяца 2026
    26.05.2026 CMA CGM увеличил объем перевозок
    Госрегулирование Показать всё
    29.05.2026 Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков
    28.05.2026 Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области цифровизации транспорта
    28.05.2026 Железные дороги России и Казахстана формируют единое цифровое пространство
    22.05.2026 Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO
    22.05.2026 IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •