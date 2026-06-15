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15.06.2026

Расширены границы морского порта Корсаков

    • Правительство расширило границы морского порта Корсаков в Сахалинской области, сообщила пресс-служба Правительства.

    В границы порта войдут дополнительные земельные участки и участок акватории, необходимые для строительства и эксплуатации новых объектов инфраструктуры. Соответствующее распоряжение №1435-р подписано 10 июня 2026 года.

    На присоединённых участках планируется создание многофункционального грузового района, угольного, нефтяного и бункеровочного терминалов, а также терминала перевалки газового конденсата, подводных сооружений и других объектов портовой инфраструктуры.

    Решение будет способствовать развитию морского порта Корсаков, который является одним из ключевых транспортных узлов в Дальневосточном бассейне, отмечается в сообщении пресс-службы Правительства. Порт связан регулярными линиями с Курильскими островами и портами Восточной Азии. В нём обслуживаются грузовые и пассажирские суда и плавучие буровые установки, обеспечивается перевалка различных видов грузов и рыбной продукции.

    Подписанным документом вносятся изменения в распоряжение Правительства от 21 апреля 2010 года №610-р.

    Распоряжение от 10 июня 2026 года №1435-р

    Фото: с сайта Министерства транспорта РФ


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