CMA CGM увеличила выручку во втором квартале

CMA CGM опубликовала финансовые показатели за второй квартал 2026 года. Как сообщили SeaNews в группе, выручка по группе выросла на 19,2% до 15,69 млрд долларов, показатель EBITDA – на 31% до 2,99 млрд долларов. Чистая прибыль составила 0,77 млрд долларов, практически на уровне аналогичного показателя прошлого года (+0,25%).

В сегменте морских перевозок выручка на 22% выросла до 9,96 млрд долларов, EBITDA – на 42,4% до 2,26 млрд долларов. Объем перевозок увеличился на 6% и составил 6,33 млн TEU при среднем размере выручки с одного TEU 1575 долларов, на 15,1% выше, чем годом ранее.

В сегменте логистики выручка увеличилась на 8,5% до 5,01 млрд долларов, в то время как показатель EBITDA сократился на 15,4% до 388 млн долларов, что в компании связывают со сложной ситуацией на рынке экспедирования и проблемами в сегменте автопрома. до

Выручка от прочих видов деятельности выросла на 47,6% до 1,48 млрд долларов, EBITDA – на 44,5% до 338 млн долларов. Рост в компании объясняют положительными результатами работы терминального сегмента и грузовых авиаперевозок.

Фото: shipspotting / foggy