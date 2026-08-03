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В Черном море потоплен контейнеровоз FESCO
03.08.2026

Первый поезд регулярного сервиса Почты России из Китая в Санкт-Петербург

    • «Первый контейнерный терминал» в Большом порту Санкт-Петербург (входит в стивидорный холдинг Глобал Портс Группы компаний «Дело») 29 июля 2026 обработал первый поезд в рамках нового регулярного железнодорожного контейнерного сервиса Почты России из Китая на Северо-Запад России.

    Первый поезд регулярного сервиса Почты России из Китая в Санкт-ПетербургКак сообщили SeaNews в Глобал Портс, в составе первого ускоренного контейнерного поезда, организованного ООО «ПЛК», дочерней организацией АО «Почта России», прибыло 62 контейнера с импортными товарами и оборудованием для дальнейшей отправки потребителям в регионы Северо-Запада. Транзитное время составило 16 суток.

    Регулярные ускоренные контейнерные перевозки в рамках сервиса осуществляются по маршруту Хуньчунь (КНР) – Камышовая – Уссурийск – Санкт-Петербург (терминалы Глобал Портс в Петербурге и Ленобласти), отправки совершаются еженедельно.

    Соглашение о развитии грузовых перевозок между Санкт-Петербургом и городами КНР между Глобал Портс, ООО «ПЛК» и Октябрьской железной дорогой был подписан в апреле на Международном транспортно-логистическом форуме.

    Фото: Глобал Портс


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