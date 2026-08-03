Первый поезд регулярного сервиса Почты России из Китая в Санкт-Петербург

«Первый контейнерный терминал» в Большом порту Санкт-Петербург (входит в стивидорный холдинг Глобал Портс Группы компаний «Дело») 29 июля 2026 обработал первый поезд в рамках нового регулярного железнодорожного контейнерного сервиса Почты России из Китая на Северо-Запад России.

Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, в составе первого ускоренного контейнерного поезда, организованного ООО «ПЛК», дочерней организацией АО «Почта России», прибыло 62 контейнера с импортными товарами и оборудованием для дальнейшей отправки потребителям в регионы Северо-Запада. Транзитное время составило 16 суток.

Регулярные ускоренные контейнерные перевозки в рамках сервиса осуществляются по маршруту Хуньчунь (КНР) – Камышовая – Уссурийск – Санкт-Петербург (терминалы Глобал Портс в Петербурге и Ленобласти), отправки совершаются еженедельно.

Соглашение о развитии грузовых перевозок между Санкт-Петербургом и городами КНР между Глобал Портс, ООО «ПЛК» и Октябрьской железной дорогой был подписан в апреле на Международном транспортно-логистическом форуме.

Фото: Глобал Портс