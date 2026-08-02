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В Черном море потоплен контейнеровоз FESCO
02.08.2026

В Черном море потоплен контейнеровоз FESCO

    • Теплоход «Росатома» затонул в Черном море после атаки дронов, сообщила Госкорпорация Росатом на своем ресурсе «Страна Росатом».

    Нападение двух дронов ВСУ на теплоход «Янина» произошло в 130 милях от Новороссийска. Судно принадлежит FESCO (входит в «Росатом»).

    Как подчеркнул генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, «Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно».

    По информации Росатома, команда судна организованно и слаженно покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно.

     «Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам — большое спасибо! Также со своей стороны хочу искренне поблагодарить интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном гражданином Республики Египет, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят. Мир меняется, а понятие «морское братство» продолжает оставаться вечной ценностью!», — сказал 1 августа А.Лихачев.

    Напомним, контейнеровоз «ФЕСКО Янина» вошел в состав флота FESCO осенью 2021 года, работал на японском сервисе Japan Trans Siberian Line 2 (JTSL 2), затем – на индийском FESCO Indian Line West (FIL-W). Судно было построено в 2025 году в Южной Корее на верфи Dae Sun Shipbuilding & Engineering. 

    Фото: FESCO / Андрей Защеринский


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