Третий контейнеровоз на линии FESCO между Индией, ОАЭ и Новороссийском

Транспортная группа FESCO добавила третье судно на линию FESCO Indian Line West (FIL-W), соединяющую порты Индии и ОАЭ с Новороссийском.

Как сообщили SeaNews в группе, теперь вместе с контейнеровозами «FESCO Askold» и «FESCO Ekaterina» на маршруте FIL-W будет работать теплоход «FESCO Yanina». Таким образом, общая контейнерная вместимость линии увеличится на 45% до более чем 3 тыс. TEU, а отправки будут выполняться с частотой раз в две недели.

В первый рейс в рамках FIL-W «FESCO Yanina» отправилась из порта Новороссийск 1 июня.

Прямой морской сервис FESCO Indian Line West работает по маршруту Новороссийск — Нава-Шева (Индия) — Мундра (Индия) — Джебель-Али (ОАЭ) — Новороссийск. Транзитное время в пути из ОАЭ в Новороссийск составляет порядка 17 суток, из портов Индии – от 21 дня.

Через фидерные линии партнеров FESCO сервис связан с индийскими портами Калькутта, Тутикорин, Ченнаи, а также с портами других государств — Чаттограм (Бангладеш), Карачи (Пакистан), Коломбо (Шри-Ланка), Момбаса (Кения), Шувайх (Кувейт), Хамад (Катар), Бахрейн, Сохар (Оман), Даммам (Саудовская Аравия) и Дурбан (ЮАР).

Контейнеровоз «FESCO Yanina» вошел в состав флота FESCO в сентябре 2021 года. Длина судна – 142 метра, ширина – 22 метра, дедвейт – 13 007 тонн, вместимость – 962 TEU. Экипаж состоит из 14 человек.

«В последние годы несырьевая торговля России с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами бассейна Индийского океана демонстрирует качественное развитие, создавая новые возможности для бизнеса», — отметил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Фото: FESCO