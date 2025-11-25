Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый контейнерный поезд FESCO с 40-футовыми флекситанками в Китай
25.11.2025

Первый контейнерный поезд FESCO с 40-футовыми флекситанками в Китай

    • Транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд из Омска в Китай, полностью загруженный сорокафутовыми флекситанками.

    Как сообщили SeaNews в группе, состав из 62 сорокафутовых контейнеров с рапсовым маслом отправился со станции Карбышево 22 ноября, далее он транзитом проследует по территории Казахстана и прибудет в китайский город Чэнду. Расчётное время в пути составляет 14 суток.

    В августе этого года FESCO разработала собственную модель флекситанка, специально предназначенную для перевозки наливных неопасных грузов в сорокафутовых контейнерах, а также подготовила местные технические условия по размещению и креплению герметичного вкладыша в контейнерах. 

    Отправка, пояснили в группе, выполнена в рамках сервиса по управлению цепями поставок FESCO Agro, который включает комплекс интегрированных логистических решений для российских предприятий агропромышленного сектора. В частности, Группа предоставляет услуги по перевозке насыпных и наливных грузов в контейнерах с использованием специальных вкладышей (лайнер-бэгов и флекситанков), а также биг-бегов преимущественно в экспортном направлении.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.03.2025
    Белорусские удобрения пошли в Китай в контейнерах
    «РЖД Логистика» совместно с партнёрами приступила к контейнерным перевозкам белорусских удобрений в Китай по МТК «Север-Юг».
    БелоруссияКитайРЖД ЛогистикаУдобрения
    0
    22.01.2025
    Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2024
    Контейнерооборот вырос на 7,3%
    Только для подписчиков
    2024КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    10.11.2025
    «РЖД Логистика» отправила первый контейнерный поезд в новый иранский логистический хаб
    Первый контейнерный поезд «РЖД Логистики» в сухой порт Априн.
    ИранКонтейнерный поездМТК "Север-Юг"РЖД Логистика
    0
    13.10.2025
    Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    Запустил «Рускон» из провинции Аньхой
    ГК "Дело"КитайКонтейнерный поездРускон
    0
    11.06.2025
    Дефицита контейнеров не наблюдается
    Производство контейнеров в Китае превысило рекордные показатели 2024 года.
    2025запасыКитайКонтейнеры
    0
    25.06.2025
    Грузооборот речных портов Китая в январе-апреле 2025
    Вырос на 6,9%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.11.2025 Первый контейнерный поезд FESCO с 40-футовыми флекситанками в Китай
    25.11.2025 ГК «Дело» и китайская Xian Free Trade Port подписали соглашение о намерениях
    25.11.2025 HMM заказывает 13-тысячники
    24.11.2025 Прогнозируется рост импорта по МТК «Север-Юг»
    24.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2025
    24.11.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре вырос на 4,4%
    Госрегулирование Показать всё
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •