Первый контейнерный поезд FESCO с 40-футовыми флекситанками в Китай

Транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд из Омска в Китай, полностью загруженный сорокафутовыми флекситанками.

Как сообщили SeaNews в группе, состав из 62 сорокафутовых контейнеров с рапсовым маслом отправился со станции Карбышево 22 ноября, далее он транзитом проследует по территории Казахстана и прибудет в китайский город Чэнду. Расчётное время в пути составляет 14 суток.

В августе этого года FESCO разработала собственную модель флекситанка, специально предназначенную для перевозки наливных неопасных грузов в сорокафутовых контейнерах, а также подготовила местные технические условия по размещению и креплению герметичного вкладыша в контейнерах.

Отправка, пояснили в группе, выполнена в рамках сервиса по управлению цепями поставок FESCO Agro, который включает комплекс интегрированных логистических решений для российских предприятий агропромышленного сектора. В частности, Группа предоставляет услуги по перевозке насыпных и наливных грузов в контейнерах с использованием специальных вкладышей (лайнер-бэгов и флекситанков), а также биг-бегов преимущественно в экспортном направлении.

Фото: FESCO