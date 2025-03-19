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FESCO договорились с Taewoong Logistics
19.03.2025

FESCO договорились с Taewoong Logistics

    • Транспортная группа FESCO и одна из ведущих южнокорейских компаний в области международной логистики — Taewoong Logistics Co — договорились о развитии интермодальных перевозок между Южной Кореей и Россией, сообщили SeaNews в группе.

    Соглашение на площадке выставки TransRussia подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и директор «ТГЛ РУС», которая является российским представительством компании Taewoong Logistics Co, Ким Мун Су.

    Совместными усилиями стороны планируют расширять партнерство и наращивать объемы перевозок между странами, используя активы FESCO.

    «Морская линия FESCO Korea Soviet Direct Line много десятилетий соединяет Владивосток и самый крупный южнокорейский порт — Пусан. А широкая сеть железнодорожных внутрироссийских сервисов Группы позволяет выстраивать оптимальные логистические решения по доставке грузов из Южной Кореи и в обратном направлении. Поэтому наше взаимодействие с партнерами из этой азиатской страны обладает большим потенциалом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Л.Шляхтуров.

    Фото: FESCO


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