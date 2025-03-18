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FESCO начала выполнять регулярные судозаходы в Бангкок
18.03.2025

FESCO начала выполнять регулярные судозаходы в Бангкок

    • Транспортная группа FESCO начинает выполнять регулярные судозаходы в порт Бангкок (Таиланд) на своем сервисе FESCO Intra Asia Service (FIAS) между Вьетнамом и Малайзией, сообщил на пленарной сессии выставки и конференции TransRussia вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    В настоящее время FIAS обслуживает контейнеровоз вместимостью 400 TEU, который работает по обновленному маршруту: Хошимин — Порт-Кланг — Пасир-Гуданг — Бангкок — Хошимин. Кроме того, группа в рамках морской линии готова принимать и доставлять грузы в таиландский порт Лаем-Чабанг дополнительным фидерным сервисом в сотрудничестве с партнерами.

    Помимо грузов из Вьетнама и Малайзии, FESCO будет доставлять в Таиланд различные товары из России, в том числе алюминий, продукты неорганической химии, бумагу, сельхозпродукцию. В импортном направлении — из Таиланда в Россию — пойдут продукты питания, в том числе в рефрижераторных контейнерах, а также каучук, резина и другие номенклатуры.

    Первая отправка контейнеровоза из Бангкока в Хошимин в рамках FIAS состоялась в начале марта. Второй судозаход ожидается 19 марта.

    «FESCO Intra Asia Service — один из наших перспективных морских сервисов, охватывающий динамично развивающиеся страны Юго-Восточной Азии. Месяц назад с целью расширения географии линии мы добавили регулярные судозаходы в малазийский порт Пасир-Гуданг, а уже в марте объявляем о начале работы с портом Бангкок. Это направление обеспечивает стабильный грузопоток, потому что Таиланд является второй по величине экономикой ЮВА и находится в центре региона, что делает эту страну важным транспортным узлом для торговли. И, чтобы сохранить оптимальную частоту судозаходов и обеспечить рост объема перевозок, мы рассматриваем вопрос постановки на линию FIAS второго судна», — сказал Г.Маслов. 

    Фото: FESCO


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