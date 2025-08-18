Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман

Транспортная группа FESCO реализовала доставку первого рефрижераторного контейнера с российскими продуктами питания из Новороссийска в порт Сохар (государство Оман).

Как сообщили SeaNews в группе, оператором перевозки выступила дочерняя компания FESCO «Дальрефтранс», отвечающая за транспортировку режимных и скоропортящихся грузов.

Первый рефконтейнер, груженный замороженными мясными полуфабрикатами весом 25,5 тонны, доставили автотранспортом со склада клиента из Брянска в Новороссийск. Здесь его разместили на контейнеровозе FESCO, который отправился в рамках регулярной линии FESCO Indian Line West в порт трансшипмента Джебель-Али (ОАЭ). Оттуда 16 августа груз доставили фидерным судном до конечной точки — в порт Сохар.

«Страны Персидского залива — регион, открывающий колоссальные возможности для российских экспортеров. FESCO видит здесь растущий спрос на отечественную продукцию и системно развивает географию поставок грузов в этом направлении. Так, в начале марта «Дальрефтранс» отправил из Новороссийска рефконтейнеры с продуктами питания в два новых порта — катарский Хамад и кувейтский Шувайх. А в апреле впервые организовали доставку фиников из Джебель-Али в Россию. Это свидетельствует о формировании двусторонних торговых потоков», — отметил генеральный директор «Дальрефтранса» Андрей Гречкин.

Фото: FESCO