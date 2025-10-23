FESCO завершает доставку грузов на Чукотку

Транспортная группа FESCO в рамках каботажного сервиса FESCO Anadyr Direct Line (FADL) отправила сразу два судна с грузами для Чукотки, сообщили SeaNews в группе.

Пятый (плановый) и шестой (дополнительный) рейс стартовали из Владивостокского морского торгового порта 18 и 20 октября. Они доставят на полуостров 475 TEU (включая 153 TEU рефрижераторных) и 729 тонн генеральных грузов.

Прибытие судов в порт Анадырь запланировано на конец октября. Часть груза предназначена также для поселка городского типа Эгвекинот. Регион перед закрытием летней навигации 2025 получит дополнительные партии продуктов питания, товаров народного потребления и строительных материалов.

«Обеспечение грузами отдаленных регионов Дальнего Востока исторически является одной из важнейших социальных функций FESCO. В этом году мы наблюдаем существенный рост интереса к сервису FADL со стороны рынка. К примеру, в нынешнем сезоне одно из наших судов отправилось на Чукотку с рекордным объемом грузов. Повышенный спрос сохранился и под конец навигации, поэтому было принято решение об организации дополнительного, шестого рейса. По итогам этого сезона мы ожидаем рост объема перевозок на этом направлении», — отметил директор филиала «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) во Владивостоке Александр Руденко.

Фото: FESCO