FESCO увеличила объем перевозок и выручку

Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2025 года.

Как сообщили SeaNews в Группе, объемы международных морских перевозок выросли на 6% и составили 256 тыс. TEU, каботажные перевозки – на 16% до 53 тыс. TEU.

Интермодальные перевозки, несмотря на сохранявшиеся в первом квартале 2025 года ограничения со стороны ОАО «РЖД» по приоритезации отправки экспортных неконтейнерных грузов, увеличились на 10% до 336 тыс. TEU;

Импортные и экспортные контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы выросли на 106% и составили более 60 тыс. TEU.

ВМТП, несмотря на снижение объемов на 7%, сохраняет лидерство в России по контейнерообороту, объем перевалки контейнерных грузов через порт составили 387 тыс. TEU, перевалка транспортных средств выросла на 23% до 60 тыс. ед.

Выручка по группе выросла на 12% да 87 708 млн рублей, показатель EBITDA – на 9% до 19 790 млн рублей. Чистая прибыл до налогообложения сократилась на 6% до 2 680 млн рублей, чистая прибыль упала на 60% до 709 млн рублей.

Снижение чистой прибыли, поясняют в группе, связано в основном с отрицательным бумажным эффектом курсовых разниц в результате переоценки внутригрупповых валютных обязательств и существенным ростом расходов по налогу на прибыль в связи с повышение ставки налога на прибыль до 25% с 1 января 2025 года.

Показатель «Чистый долг / EBITDA» снижен до рекордного уровня 0,3х. Размер чистого долга на 30 июля 2025 года составлял 15 777 млн рублей, почти 2 2,5 раза ниже, чем годом ранее.

В первом полугодии FESCO приобрела компанию-оператора Калининградского морского рыбного порта, организовала первый прямой судозаход в порт Хошимин (Вьетнам) в рамках развития морского сервиса FESCO Baltorient Line (FBOL) между Санкт-Петербургом, портами Китая и Индии, поставила дополнительное судно на линию FESCO Indian Line West (FIL-W) между портами Индии, ОАЭ и Новороссийском, запустила сервис морских контейнерных перевозок между Россией и Южно-Африканской Республикой, добавила судозаход в Пасир Гуданг (Малайзия) на сервисе FESCO Intra Asia Service (FIAS) между Малайзией и Вьетнамом.

Контейнерный парк группы на 30 июля 2025 года составил почти 200 тыс. TEU, количество фитинговых платформ в управлении FESCO – почти 15 тыс. ед.

FESCO, напомнили в группе, входит в ТОП-50 морских контейнерных перевозчиков по версии агентства Alphaliner, долгосрочный кредитный рейтинг FESCO по версии рейтингового агентства ООО «НКР» повышен с «АА» до «AА+» со «стабильным» прогнозом

Фото: FESCO