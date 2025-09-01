Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток
01.09.2025

FESCO увеличила объем перевозок и выручку

    • Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2025 года.

    Как сообщили SeaNews в Группе, объемы международных морских перевозок выросли на 6% и составили 256 тыс. TEU, каботажные перевозки – на 16% до 53 тыс. TEU.

    Интермодальные перевозки, несмотря на сохранявшиеся в первом квартале 2025 года ограничения со стороны ОАО «РЖД» по приоритезации отправки экспортных неконтейнерных грузов, увеличились на 10% до 336 тыс. TEU;

    Импортные и экспортные контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы выросли на 106% и составили более 60 тыс. TEU.

    ВМТП, несмотря на снижение объемов на 7%, сохраняет лидерство в России по контейнерообороту, объем перевалки контейнерных грузов через порт составили 387 тыс. TEU, перевалка транспортных средств выросла на 23% до 60 тыс. ед.

    Выручка по группе выросла на 12% да 87 708 млн рублей, показатель EBITDA – на 9% до 19 790 млн рублей. Чистая прибыл до налогообложения сократилась на 6% до 2 680 млн рублей, чистая прибыль упала на 60% до 709 млн рублей.

    Снижение чистой прибыли, поясняют в группе, связано в основном с отрицательным бумажным эффектом курсовых разниц в результате переоценки внутригрупповых валютных обязательств и существенным ростом расходов по налогу на прибыль в связи с повышение ставки налога на прибыль до 25% с 1 января 2025 года.

    Показатель «Чистый долг / EBITDA» снижен до рекордного уровня 0,3х. Размер чистого долга на 30 июля 2025 года составлял 15 777 млн рублей, почти 2 2,5 раза ниже, чем годом ранее.

    В первом полугодии FESCO приобрела компанию-оператора Калининградского морского рыбного порта, организовала первый прямой судозаход в порт Хошимин (Вьетнам) в рамках развития морского сервиса FESCO Baltorient Line (FBOL) между Санкт-Петербургом, портами Китая и Индии, поставила дополнительное судно на линию FESCO Indian Line West (FIL-W) между портами Индии, ОАЭ и Новороссийском, запустила сервис морских контейнерных перевозок между Россией и Южно-Африканской Республикой, добавила судозаход в Пасир Гуданг (Малайзия) на сервисе FESCO Intra Asia Service (FIAS) между Малайзией и Вьетнамом.

    Контейнерный парк группы на 30 июля 2025 года составил почти 200 тыс. TEU, количество фитинговых платформ в управлении FESCO – почти 15 тыс. ед.

    FESCO, напомнили в группе, входит в ТОП-50 морских контейнерных перевозчиков по версии агентства Alphaliner, долгосрочный кредитный рейтинг FESCO по версии рейтингового агентства ООО «НКР» повышен с «АА» до «AА+» со «стабильным» прогнозом

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.08.2025
    Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    По контейнерам – на 9,3%
    2025ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    22.05.2025
    Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России снизился на 5,1%
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    15.07.2025
    Первый контейнерный поезд из Владивостока в Нижнекамск
    Отправила группа FESCO
    FESCO ВладивостокКонтейнерный поездНижнекамск
    0
    13.05.2025
    FESCO выполнила первый прямой судозаход в Хошимин
    На линии между Китаем, Индией и Санкт-Петербургом
    FESCO ВьетнамСудозаход
    0
    24.07.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 30, 2025
    Ставки прежние
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    26.05.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2025
    Ставки на отдельные направления продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.09.2025 FESCO увеличила объем перевозок и выручку
    01.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2025
    01.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 в деталях
    29.08.2025 Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует
    29.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 35, 2025
    28.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 снизился на 1,7%
    Госрегулирование Показать всё
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •